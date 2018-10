Previa León - Xolos: que el Nou Camp pese

Los fronterizos llegan a León como líderes en solitario de la clasificación general, sin embargo, en el Bajío los tijuanenses históricamente no la pasan nada bien. Desde que ambas oncenas ascendieron a Primera División, León y Tijuana se han enfrentado en seis ocasiones en casa de la Fiera, con un contundente saldo de 6 victorias leonesas por ninguna para Tijuana. Asimismo los 'Verdes' cuentan con 22 goles a su favor por solamente 3 de Xolos. Claro dominio Esmeralda. No obstante, el contexto para este partido no pinta de la mejor manera para los de Javier Torrente, pues en sus dos partidos anteriores en casa, León suma dos derrotas, mientras Xolos tiene récord de una victoria y una derrota.

<img alt="" src="https://img.vavel.com/b/105565.jpeg" height="333" src="https://img.vavel.com/b/105565.jpeg" width="500"/>

Si bien no es considerado un clásico, Fieras y Canes han ido forjando una rivalidad interesante desde que ambos militaban en el Ascenso MX, pues ambas instituciones se han visto las caras en finales, cuartos de final y semifinales.

Un León sin contundencia

Por todos es sabido que los Esmeraldas iniciaron el Clausura 2017 con un buen número de bajas, el Club León era prácticamente un hospital. Actualmente, los guanajuatenses han recuperado a casi todas su ausencias, pues el transfer internacional de Jorge Pereyra Díaz todavía no llega. Aún así, Torrente ya podrá contar con cuadro completo para este encuentro. En sus partidos anteriores en casa, se vio un León impetuoso y con llegada, aunque la contundencia no ha acompañado a la Fiera, que terminó perdiendo ambos encuentros por los contragolpes enemigos.

<img alt="" src="https://img.vavel.com/b/16491381_10206113958006307_2122874799_o.jpg" height="380" src="https://img.vavel.com/b/16491381_10206113958006307_2122874799_o.jpg" width="570"/>

Un detalle a observar es cómo acomoda el técnico Esmeralda a sus piezas en la cancha: habrá que ver cuánto tiempo le da a Alexander Mejía, si Juan Cornejo o 'Recodo' inician en la contención; así como qué hombres iniciarán por las bandas. El regreso de Maxi Moralez significa una gran adición al ataque Verdiblanco, pues hasta el momento Mauro Boselli no sido capaz de marcar diferencia.

A romper la jetatura Esmeralda

Los Xoloitzcuintles llegan al partido como el mandón del torneo. Miguel Herrera ha sabido suplir con creces las sensibles bajas de Dayro Moreno, Gabriel Hauche y Federico Vilar. La portería ha quedado en buenas manos, ya que el juvenil mexicano, Gibran Lajud ha respondido a las exigencias del Piojo de buena manera. Por su parte, Milton Caraglio y Avilés Hurtado son los máximos goleadores de los Perros Aztecas con dos anotaciones. En su partido anterior, Tijuana venció por la mínima a Cruz Azul, aunque su funcionamiento dejó mucho que desear, pues, quizá, la Máquina mereció el triunfo más que Xolos.

<img alt="" src="https://img.vavel.com/b/16468784_10206113958166311_1837669586_n.jpg" height="380" src="https://img.vavel.com/b/16468784_10206113958166311_1837669586_n.jpg" width="570"/>

Tijuana llega a este partido con la sensible baja del defensa Yasser Corona, quien sufrió una grave lesión en las cervicales en el partido de Copa MX ante los Correcaminos de la UAT.

Jugadores a seguir

Andrés Andrade | Después de una primera temporada llena de altibajos, el 'Rifle' ha respondido a la confianza de Torrente en este nuevo torneo. Hábil, rápido y encarador, Andrade ha sido uno de los mejores jugadores de la Fiera en la presente campaña.

<img alt="" src="https://img.vavel.com/b/16507444_10206113958046308_442784316_n.jpg" height="380" src="https://img.vavel.com/b/16507444_10206113958046308_442784316_n.jpg" width="570"/>

Milton Caraglio | El hombre gol de Tijuana. Caraglio está convertido en el hombre más importante del ataque fronterizo. Fuerte, inteligente y letal, Milton ha hecho que la baja de Dayro Moreno no pese en las filas tijuanenses.

<img alt="" src="https://img.vavel.com/b/16466179_10206113958606322_1199716011_o.jpg" height="380" src="https://img.vavel.com/b/16466179_10206113958606322_1199716011_o.jpg" width="570"/>

Posibles alineaciones

<img alt="" src="https://img.vavel.com/b/32558213186_9dc45d24e1_o.png" height="550" src="https://img.vavel.com/b/32558213186_9dc45d24e1_o.png" width="550"/>