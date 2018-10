Walter Ayoví: "Lo importante ahora es ganar en casa"

Con la mira puesta en retomar la senda de la victoria en casa, Rayados sigue con los entrenamientos para enfrentar a los Pumas este próximo sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio BBVA, partido correspondiente ya a la sexta fecha del Clausura 2017.

El ecuatoriano, Walter Ayoví, habló sobre la escuadra regiomontana, que si bien sigue con paso invicto, las mieles de la victoria no han hecho acto de presencia desde el cotejo inaugural.

“No nos conformamos con solo ir invictos, creo que el equipo ha hecho minutos interesantes como para cambiar la diferencia en cuanto a los goles, estamos poco finos. Lo importante es que el futbol te da estas oportunidades, no queremos que no pase lo del torneo pasado, lo más importante es ahora ganar de local, sumar de a tres que va a ser lo más ideal para nosotros”.

La última vez que ‘La Pandilla’ se enfrentó a los universitarios, el conjunto norteño fue exhibido en cuanto a defensiva se refiere. Ante dicha referencia, Ayoví dijo: “No lo vamos a tomar como revancha, de local (Pumas) hicieron un buen trabajo, aprovecharon cada uno de nuestros errores. Creo que va a ser un partido totalmente diferente”.

La competencia interna en Rayados está al rojo vivo, Walter comentó de cómo se siente en la búsqueda de un puesto titular en la escuadra dirigida por Antonio Mohamed: “Estoy para aportar, siempre trato de trabajar para sentirme bien, para el momento en el que el técnico requiera de mi persona. Independientemente del que juegue, siempre va a dar lo mejor para el equipo. Yo sigo esperando mi oportunidad y en el momento indicado, espero aprovecharla”.

Monterrey no contará con Hugo González y Jesús Molina por unos días, puesto que ya están concentrados con la Selección Mexicana para el duelo amistoso ante Islandia.