Moisés Muñóz: "No debemos confiarnos por estos resultados"

Los Jaguares de Chiapas consiguieron una importantísima victoria sobre las 'Aguilas' del América en duelo pendiente de la Jornada 1, duelo tras el cual tomaron una ventaja de 8 unidades sobre Monarcas Morelia en la tabla de cocientes.

Al finalizar el encuentro, el arquero chiapaneco, Moisés Muñóz reconoció que se hizo un planteamiento efectivo para neutralizar a los capitalinos: "Hoy Sergio creó una muy buena estrategia para minimizar el daño que nos podía generar América, y para nosotros también poder generar oportunidades de peligro. Lo hicimos y tuvimos la capacidad de concretar dos oportunidades".

Para el cancerbero oriundo de Michoacán, esperan alargar esta serie de resultados obtenidos para olvidar el problema porcentual: "Nos queda un muy buen sabor de boca, este es el camino por el cual debemos continuar. No debemos caer en el exceso de confianza y generar confianza para mantenernos en este camino. Debemos entender que todos los partidos los tenemos que jugar con la máxima intensidad".

Moisés Muñóz: "Estoy muy a gusto y contento aquí en Chiapas".

Asimismo, 'Moi' confirmó sus palabras previas al encuentro y festejó el triunfo a pesar de haber sido parte del cuadro americanista apenas el torneo anterior: "Los triunfos siempre se tienen que festejar, y más con un equipo como el nuestro que juega con mucha garra y que necesitamos los puntos. Los 3 puntos de hoy son vitales para nuestra causa sin importar el rival, cada triunfo significa muchísimo para nosotros".

Finalmente Muñóz Rodríguez aseguró que en el duelo de este fin de semana ante Monarcas no saltan como favoritos: "No podemos catalogarnos como favoritos, yo creo que va a ser un duelo muy parejo, muy peleado. No podemos caer en excesos de confianza como nos sucedió ante Veracruz, esa será la manera en la que podamos sacar un buen resultado".