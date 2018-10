Nacho González: "La crisis no es tan grande"

A mediados de 2012, León consiguió el ansiado ascenso a Primera División arrollando a todos sus oponentes; de ese plantel, hoy en día son contados los jugadores que aún permanecen del equipo. Uno de ellos es Nacho González, voz más que autorizada para hablar sobre la difícil situación que vive el club Verdiblanco; al respecto, el zaguero aceptó que este no es el León al que la afición está acostumbrada.

"Estamos en un bache donde no se nos han dado los resultados. No se ha visto al León que todos queremos ver, sabemos que podemos desempeñar mejor futbol; pero tampoco se ha visto tan mal al equipo, por momentos hemos hecho buenos lapsos de futbol. En lo defensivo creo que hemos tenido tres partidos muy buenos, con dos partidos donde el resultado no refleja lo que pasó en la cancha, hay varias circunstancias por las que el León está como hoy. Tenemos que revertir esto de cualquier forma", afirmó González.

En cuanto a lo que tanto se ha hablado de la falta de gol del capitán Mauro Boselli, Nachito dijo que "no hay que señalar a alguien, hoy por hoy hay que sumar para el equipo, que juegue el que mejor esté. Todos los jugadores tienen rachas positivas y negativas. Hay que darle un respiro a la gente que trae presión y apoyarnos entre nosotros mismos, la crisis no es tan grande".

Respecto a si es falta de actitud lo que aqueja a la Fiera, Nacho aceptó que "el torneo pasado trabajamos a marchas forzadas para revertir el mal inicio. Fue cansado, tedioso y difícil haber conseguido el pase a la Liguilla, creo que sí puede existir relajación y cansancio mental", sin embargo, Nacho aclaró que eso no significa que el equipo no haya dejado de correr un solo minuto.