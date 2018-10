Previa Monterrey - Pumas: con sed de victoria

Este sábado, el Estadio BBVA Bancomer recibe uno de los duelos más reñidos que veremos en esta jornada del torneo. Monterrey será anfitrión ante Pumas en un partido que enfrentara al único equipo de la liga que sigue invicto en la competición, frente a unos felinos que vienen en muy buena forma.

Históricamente, de las 47 ocasiones que se han visto las caras ambas escuadras (incluyendo liguilla), la balanza se inclina favorablemente ante el conjunto universitario, pues se han quedado con la victoria en un total de 20 encuentros. Por su parte, 'la pandilla' tiene 17 triunfos y han igualado 10 veces.

Desde el semestre anterior, los dirigidos por Antonio Mohamed han sufrido por sumar de a 3 en calidad de locales, por lo que la escuadra de Francisco Palencia intentara sacar provecho de esta situación; sin embargo, si bien es cierto que a los blanquiazules les cuesta ganar en casa, tampoco suelen perder con frecuencia en el BBVA, por lo que este será un partido muy cerrado y muy atractivo.

¿Cómo llegan?

Rayados se mantiene como el único equipo de toda la Liga MX que no ha sufrido ningún descalabro tras cinco jornadas disputadas. No obstante, el equipo regio no se encuentra en su mejor momento, pues únicamente ha logrado 1 triunfo y acumulan 4 empates consecutivos en este Clausura 2017, el último frente a Necaxa la jornada pasada.

(Foto: Diego Topete / VAVEL México)

Por el otro lado, Pumas llega como tercer lugar de la competición, ya que no conoce la derrota desde el 7 de enero pasado cuando cayó frente a Chivas en la primera jornada. A partir de ese momento, los felinos vencieron a Cruz Azul, León y Necaxa de forma consecutiva e igualaron la jornada anterior frente al Pachuca en Ciudad Universitaria.

(Foto: Televisa Deportes)

Jugadores a seguir

Con las bajas de Carlos Sánchez y Funes Mori, Dorlan Pabón será el encargado de liderar el ataque de Rayados para este encuentro. El colombiano ha tenido un gran arranque de torneo y podría dar otra exhibición en el BBVA Bancomer este sábado frente a Pumas.

(Foto: Diego Topete / VAVEL México)

Bryan Rabello es posiblemente una de las mejores adquisiciones que ha hecho el equipo universitario en los último años. El ex de Santos se ha acoplado rápidamente al planteamiento de Palencia y ha dejado muy buenas sensaciones en estas primeras cinco jornadas, en especial frente a Necaxa, por lo que se espera que en territorio regio demuestre porque fue que Pumas apostó por él.

(Foto: Pumas MX)

Últimas alineaciones