Othoniel Arce, inconforme tras derrota ante Lobos

Cimarrones de Sonora cayó en su visita a Puebla el pasado martes, donde con marcador 3-2, sucumbieron ante Lobos BUAP en el Estadio Universitario BUAP. Al término del partido, el delantero mexicano Othoniel Arce, habló ante los medios de comunicación y reconoció irse dolido tras la derrota ante la Jauría.

"Inconforme por el resultado, uno piensa en sumar, regresar con puntos a casa y desafortunadamente no se pudo pero hay que seguir trabajando, dar vuelta a la página, Lobos hizo un buen partido, acertó las oportunidades de gol que tuvo y nos costó a nosotros el resultado".

Pese a la derrota, el capitán del cuadro sonorense aseguró que su equipo sabrá reponerse del resultado adverso, con el objetivo de sumar un resultado positivo la próxima jornada cuando reciban a los Potros UAEM.

"El equipo es muy fuerte mentalmente, veníamos de tres victorias seguidos pero también veníamos de una racha negativa de tres derrotas, ahora sí nos pega porque uno viene en busca de sumar puntos, tenemos que pensar en ganar, pero es parte del futbol, se gana y se pierde y ahora toca darle vuelta de página y trabajar para obtener mejores resultados".

Finalmente, el ex de Rayados de Monterrey aseguró que el haber convertido gol ante Lobos BUAP, sirve de poco pues es más importante que el equipo sume a que él anote.

"Me voy tranquilo, siempre aportar al equipo es importante pero no basta con esos, es más importante sumar y me voy más contento cuando el equipo gana que cuando me toca marcar", finalizó.