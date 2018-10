Sin jugar bien, Necaxa consigue una gran victoria

0-1, min. 65, C. Riaño. 0-2, min. 85, C. Riaño. 1-2, min. 94, J. Lucero.

MARCADOR : 0-1, min. 65, C. Riaño. 0-2, min. 85, C. Riaño. 1-2, min. 94, J. Lucero.

Necaxa : M. Barovero; S. Meza, M. de Luna, M. González (C), J. González (B. Beckeles, min. 77), M. Iturra, X. Báez, L. Gallegos, J. Isijara (N. Maturana, min. 89), E. Puch y C. Riaño (M. Barreiro, min. 85). DT: Alfonso Sosa.

Xolos : M. Lajud; D. Pérez, J. Valenzuela (C) (H. Martín, min. 86), V. Aguilera, J. Núñez, G. Rodríguez, J. Corona, P. Arriola (J. Lucero, min. 68), I. Malcorra (M. Pisano, min. 81), A. Hurtado y M. Caraglio. DT: Miguel Herrera.

VAVEL México agradece su compañía y preferencia de seguir el minuto a minuto del partido Xolos 1-2 Necaxa. Asimismo, les invita a seguir en el sitio para enterarse de las noticias más relevantes del deporte mexicano e internacional. Buenas noches.

MF. En la séptima jornada de la Liga Bancomer MX, Xolos visitará la Ciudad de México para enfrentar a Pumas, y Necaxa volverá a Aguascalientes para recibir a Querétaro.

MF. Con este resultado, Tijuana se quedó con 12 unidades, mientras que Necaxa llega a siete puntos.

MF. Sin tener un gran funcionamiento, Necaxa derrota como visitante a Xolos, con goles de Claudio Riaño; Juan Lucero descontó por los locales.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+4. Juan Lucero descuenta el marcador con un potente disparo dentro del área.

¡GOOOL DE XOLOS!

90+3. Otra vez, Marcelo Barovero contiene el remate de Caraglio.

90'. Se agregan cinco minutos.

89'. Tercer cambio de Necaxa: entra Nicolás Maturana por Jesús Isijara.

86'. Último movimiento de Xolos: entra Henry Martín por Juan Valenzuela.

86'. Segundo cambio de Necaxa: entra Maximiliano Barreiro por Claudio Riaño.

85'. Contragolpe de los Rayos comandado por Puch, quien asiste a Riaño, para que el argentino remate de frente al arco y anote su doblete.

¡GOOOL DE NECAXA!

81'. Segundo movimiento de Xolos: entra Matías Pisano por Ignacio Malcorra.

81'. Jugada individual de Avilés Hurtado que termina en un disparo desviado.

77'. Primer cambio de Necaxa: entra Brayan Beckeles por Jairo González.

76'. Centro raso de Lucero que es contenido por Barovero.

73'. Víctor Aguilera se lleva el cartón amarillo por una falta sobre Claudio Riaño.

68'. Primer movimiento de Xolos: entra Juan Lucero por Paul Arriola.

66'. A pase de Manuel Iturra, Claudio Riaño remata dentro del área y adelanta a los Rayos.

¡GOOOL DE NECAXA!

58'. Buena atajada Marcelo Barovero tras el gran disparo de Joe Corona. Los Rayos se vuelven a salvar.

56'. Por reclamación, Avilés Hurtado se convierte en el primer amonestado del partido.

51'. Buena barrida de Marcos González para evitar que Aviles Hurtado rematara dentro del área.

50'. Xolos ha comenzado de mejor forma la parte complementaria.

¡Inicia el segundo tiempo!

MT. El marcador no se ha movido: Xolos 0-0 Necaxa. Sin embargo, Tijuana ha estado muy cerca de adelantarse en el marcador, pero el poste y Barovero lo han evitado.

¡Culmina el primer tiempo!

45+1. Nuevo tiro cruzado de Arriola que se marcha desviado. Paul continúa inquietando a Jairo González.

45'. Se añaden dos minutos.

40'. Diagonal cruzada de Malcorra que Hurtado no alcanza a rematar. Tijuana sigue insistiendo.

39'. Testarazo de Avilés Hurtado que va a las manos de Marcelo Barovero.

37'. La tónica el encuentro ha bajado poco a poco.

34'. Buena intervención de Lajud, quien contuvo el centro de Puch. Sin embargo, por posición fuera de juego, la jugada se anuló.

30'. Gran barrida de Marcos González para evitar que Milton Caraglio asistiera a Avilés Hurtado.

27'. Riaño asiste de cabeza a Isijara, quien intenta con un disparo cruzado que sale por un lado.

26'. Servicio muy peligroso de Paul Arriola que tampoco encuentra rematador.

20'. Cobro de tiro libre de Ignacio Malcorra que también sale muy por arriba.

17'. Tiro de larga distancia de Edson Puch que sale muy desviado del arco local.

17'. ¡CASI! Ignacio Malcorra ingresó al área y sacó un potente disparo que pegó en el poste.

16'. Testarazo de Milton Caraglio que también se marcha desviado por arriba.

11'. Disparo cruzado de Paul Arriola que Marcelo Barovero rechaza. Xolos ya está generando peligro.

10'. Cabezazo de Juan Carlos Valenzuela que pasa por arriba de la cabaña visitante.

7'. ¡CERCA! Pase muy comprometido de Manuel Iturra que por poco es aprovechado por Avilés Hurtado, quien sale lastimado tras un choque con Marcelo Barovero.

6'. Son los Rayos el equipo que ha manejado la pelota en los primeros minutos.

1'. Centro de Malcorra a segundo poste que no encuentra rematador.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

20:35. Banca de Necaxa: Y. Gutiérrez; J. Chávez, B. Beckeles, M. García, N. Maturana, F. Espíndola y M. Barreiro.

20:33. Banca de Xolos: L. Michel; H. Muñoz, J. Medina, J. Ortíz, M. Pisano, H. Martín y J. Lucero.

20:31. Once de Necaxa: M. Barovero; S. Meza, M. de Luna, M. González (C), J. González, M. Iturra, X. Báez, L. Gallegos, J. Isijara, E. Puch y C. Riaño.

20:28. Once de Xolos: M. Lajud; D. Pérez, J. Valenzuela (C), V. Aguilera, J. Núñez, G. Rodríguez, J. Corona, P. Arriola, I. Malcorra, A. Hurtado y M. Caraglio.

20:25. Definidas las alineaciones de Tijuana y Rayos, en un momento las compartimos.

20:00. Resta una hora para que dé inicio el encuentro entre Xolos y Necaxa en el Estadio Caliente. Ambos equipos ya se encuentran en dicho inmueble.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del duelo Xolos de Tijuana - Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Caliente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Atentos a Edson Puch de Necaxa | Sin duda, el elemento más peligroso de los Rayos es el chileno, quien viene regresando de una lesión. Está claro que el 'Mago' es el principal generador de juego ofensivo; los dirigidos por Alfonso Sosa dependen mucho de él.

Atentos a Avilés Hurtado de Xolos | El delantero colombiano sigue tomando un rol protagonico con Tijuana. En el presente certamen, ha demostrado su calidad al convertir tres goles y dar una asistencia.

En el Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana y los Rayos del Necaxa se han visto las caras en solo cuatro ocasiones. Hasta hoy, se acumula un empate y tres victorias del equipo rojinegro.

El sábado pasado, los Rayos rescataron un punto en su casa, tras empatar a uno con Rayados de Monterrey; el tanto rojiblanco fue marcado por Claudio Riaño. Cabe resaltar que una gran actuación de Marcelo Barovero evitó que los 'Regios' ganaran.

(Foto: VAVEL)

Mientras tanto, el cuadro de Necaxa se encuentra en la quinceava posición de la Clasificación General con sólo cuatro unidades, luego de cosechar una victoria, un empate y tres derrotas. Por el momento, como visitante, suma dos descalabros.

En la fecha anterior, Tijuana viajó a Guanajuato para derrotar 2-4 a la escuadra de León. Los dirigidos por Miguel Herrera comenzaron perdiendo, pero, con anotaciones de Avilés Hurtado, Milton Caraglio, Guido Rodríguez y Paul Arriola, lograron remontar el marcador.

(Foto: Agencias)

Después de cinco fechas, el conjunto de Xolos se ubica como líder la competencia, tras acumular 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. Hasta ahora, como local, suma tres triunfos.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Xolos de Tijuana - Necaxa, correspondiente a la Jornada 6 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Caliente a partir de las 21:00 horas.