Rodolfo Vilchis: "Tenemos la responsabilidad de obtener buenos resultados"

Rodolfo Vilchis, jugador de Monarcas Morelia, expresó que sin importar quien se encuentre en la dirección técnia del equipo, los jugadores tienen la responsabilidad de lograr la salvación.

“Es triste que en este momento no quiera venir ningún entrenador a tomar las riendas del equipo, pero nosotros tenemos la capacidad y los que se quedaron al mando, no importa quien venga nosotros los jugadores tenemos que sacar los resultados”.

Así mismo aseguró que el partido de esta jornada no será nada sencillo, pero existe confianza en el cuadro michoacano para poder sumar puntos que ayuden a recuperar el terreno perdido.

“Nosotros tenemos mucha fe y estamos ilusionados de revertir todo esto, prácticamente el profesor nos conoce a todos, sabemos que es difícil ir a ganar, tenemos que hacer un partido redondo y no tener fallas para sacar los tres puntes”.

Para "El Pipila" el hecho de que Roberto Hernández y Eugenio Villazón se encuentren al frente de la Monarquía tiene mucho valor, además de que pidió a la afición estar unida para lograr el objetivo principal.

“Los dos tienen mucha capacidad, ahorita estamos todos para sumar, no es momento de ver si pueden ayudar o no, sabemos que todo el equipo y la afición debemos de estar unidos, ellos vienen a aportar y hacer las cosas de la mejor manera”.

Finalmente, el canterano mostró su frustración por vivir una situación como la actual, pero confía en que con el trabajo y las jornadas que falta por disputarse, puedan alcanzar la permanencia.

“En lo personal es muy frustrante, me siento intranquilo, con culpa, sabemos que entramos once a la cancha pero le tengo mucho cariño al equipo, de los cinco partidos que me tocó jugar hicimos cinco puntos, ya quiero que sea el próximo partido para revertir esto, tenemos que sumar de tres para estar tranquilos. Si me toca estar, me mataré en la cancha y comprometido con el objetivo que tenemos”.