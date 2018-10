Oscar Ustari: "No estuvimos a la altura de un clásico"

Oscar Ustari ha sido uno de los jugadores más rentables de los Rojinegros del Atlas, sin embargo, todos llegan a fallar alguna vez en la vida, y así le sucedió al portero argentino tras regalar el segundo gol del partido.

“Se aprende de todo, lo que sí es que hoy no estuvimos a la altura de jugar un clásico. Regalamos una primera parte, que creo que no estuvo preciso, me equivoqué en una jugada que fue el segundo gol, pero para jugar este tipo de partidos se necesita otra cosa.”

El número 1 de Atlas no encubrió su falla, pero no se deja vencer por ello y quiere levantar la cabeza para mejorar en el siguiente partido ante Cruz Azul en juego de la fecha siete.

“Soy un futbolista, no soy un delincuente para estar frustrado de mi trabajo, es un partido de fútbol, nos tocó perder la racha justo con Chivas. Pero es la sexta fecha y sí nosotros queremos aspirar a entrar a una Liguilla, partidos como el de hoy no lo podemos hacer nunca más”.

La ausencia de Rafael Márquez al final de cuentas sí pesó, pero tanto eso, como la supuesta polémica arbitral no es una excusa para la derrota que sufrieron los Rojinegros en la cancha del Estadio Jalisco: “Es un jugador muy importante, pero en teoría estamos todos calificados para jugar, obviamente Rafa es nuestro capitán, pero sabíamos que no iba a estar”.

Demasiado tengo con el error que cometí como para justificarme en lo del árbitro.

"Está claro que el espectáculo hoy lo dieron ellos (la afición), es increíble la afición que tenemos, este tipo de resultados duelen muchísimo, porque la gente también sufre. Ellos se lo merecían. Nosotros no pudimos ganar dentro del juego, pero ellos sí lo hicieron”, finalizó el portero de Atlas.