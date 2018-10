Atlas 1-2 Chivas: puntuaciones de Atlas en la jornada 6 de la Liga MX Clausura 2017

Los Rojinegros del Atlas fueron nuevamente derrotados por Chivas en el Clásico Tapatío, situación que hizo mella en el ánimo del plantel de los Zorros. Una derrota que deja dudas en cuanto al funcionamiento y sobretodo en la credibilidad de algunos jugadores y de José Guadalupe Cruz.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Óscar Ustari

5) Esta vez 'Osky' no fue el héroe rojinegro, un grave error suyo provocó la caída de su marco en la segunda anotación. Sin embargo, tuvo un par de intervenciones claves para no agrandar el resultado.

Luis Reyes

8) Dentro de lo malo de Atlas, el 'hueso' fue de lo mejorcito, con un ida y vuelta constante, le costó trabajo detener a los ofensivos rivales, pero también aportó al frente.

Daniel Arreola

6) El central de Atlas, como a todos, le costó detener a Chivas en el inicio del partido, pero mejoró y contuvo al rival, mostró garra y determinación. Pero perdió la cabeza y se hizo expulsar al final.

Leiton Jiménez

7) Es el defensa con más responsabilidad y experiencia, pero ni él logró contener a los delanteros rojiblancos. Mejoró en el segundo tiempo, pero poco pudo aportar para la causa rojinegra.

José Madueña

6) Tenía tiempo que no daba un partido tan flojo, sobretodo en defensa, toda la noche fue vencido por el 'conejito' Brizuela.

Luis Robles

3) Nunca logró ser el remplazo de Rafael Márquez, se vio lento e ineficiente, por lo mismo fue sustituido en el segundo tiempo.

Javier Salas

7) La afición sigue siendo injusto con él, ha mejorado bastante, y ante Chivas fue de lo mejor, sólo él se veía con el mismo fuelle físico del rival, lideró las salidas del equipo.

Daniel Álvarez

2) ¿Jugó? Es la pregunta que me hago, el 'fideo' le hizo honor a su apodo, se vio escueto y tibio, no aportó ni en ataque ni en defensa.

Bryan Garnica

4) Al igual de Daniel, no portó ni en ataque ni en defensa, se revirtió su actuación en la parte complementaria, pero no fue suficiente.

Matías Alustiza

5) Es difícil de explicar su actuación porque mostró chispazos de buen fútbol, pero no encontró cómplice, además se desubicó y se perdió en la cancha. Salió de cambio en el medio tiempo.

Martín Barragán

6) El que haya marcado un gol no justifica una buena participación, pues nunca logró conectarse con los volantes y en todas quiso engañar al árbitro. No pudo vencer en toda la noche a su marcador Jair Pereira.

Cambios

Clifford Aboagye

7) Entró al medio tiempo, y fue el principal revulsivo en la segunda mitad, su dinámica y regate fueron fundamentales para avanzar metros. Dio un pase de gol.

Jahir Barraza

5) Volvió a jugar como medio por izquierda, sí, otra vez. Ahí no funciona, no aporta, no ayuda. Él es centro delantero, sólo puede funcionar ahí, no le inventen posiciones.

Fidel Martínez

4) ¿Cuando llegará el refuerzo ecuatoriano que nos prometieron? Por el camiseta 9, no es ni la sombra de otros torneos, su funcionamiento es nulo. Pasa más tiempo en el suelo que generando fútbol.