Facebook firma contrato con Univision para ver juegos por Streaming de la Liga MX

Facebook Inc. agregará juegos de la Liga MX en vivo con el objetivo de seguir creciendo a nivel de streaming.

El contrato se hizo con la cadena norteamericana “Univision Communications Inc." en donde la red social transmitirá 46 juegos incluyendo el juego del Clásico Nacional Chivas vs América que se jugara este sábado, en la cancha del conjunto tapatío. La transmisión será en inglés y solo se podrá ver Estados Unidos, no se dieron los costos y el tiempo que tiene el acuerdo.

El fútbol ha sido muy seguido en Facebook, ya que el año pasado 3.7 de millones de personas sintonizaron mediante la Fundación Wayne Rooney el juego entre el Manchester United y el Everton, y 71% de personas eran menores de 35 años, aseguró Dan Reed, director de deportes de la red social.

“Los deportes en Facebook ofrecen un valor muy significante gran valor a las transmisiones y derechos en las áreas de audiencia para innovar y crecer“ comentó Reed.

Asimismo, estos juegos serán trasmitidos sin los anuncios de la página de Facebook oficial de Univision, porque la compañía sigue experimentando con el formato, confirmó Reed.

Así como otras compañías tecnológicas, Facebook ha empezado a buscar e innovar en distintos formatos de transmisión. La compañía fundada por Mark Zuckerberg en el 2004 ha sido anfitrión de series como la de Jimmy Kimmel, ha estado en los debates presidenciales y ha debutado en vídeos musicales.

Los deportes han sido atractivos, porque los juegos son en vivo y hay muchas audiencias en dichos eventos, pero los derechos de transmisión han sido bloqueados por los medios tradicionales, así que plataformas como Twitter, Facebook o Amazon han buscado la manera de llegar a distintas audiencias.

"Para Univision es una gran oportunidad para innovar a su audiencia anglosajona", aseguró Tonia O´Connor, jefa comercial de la cadena y presidente de contenido.