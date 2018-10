Juan Martín Lucero: "Estoy preparado por si algún momento me toca ser titular"

Preparándose para su compromiso en la capital de México, el delantero de los Xolos de Tijuana, Juan Martín Lucero habló en conferencia de prensa esta tarde en la ciudad fronteriza.

El subcampeón de goleo del futbol de Malasia la temporada pasado admitió sentirse adaptado al futbol mexicano, comentando que él está listo para el momento que la oportunidad le permitía ser titular junto a Avilés Hurtado y Milton Caraglio.

“Físicamente me siento bien. Estoy preparado por si algún momento el técnico decide ponerme junto con ellos. Me gustaría formar del ataque titular pero sé que el equipo está bien, están haciendo las cosas bien y tanto Milton como Avilés están convirtiendo goles“.

Lucero descartó algún problema que pudiera llegar a generarse en caso de jugar con Caraglio considerando que comparten la misma posición al comentar que cuenta con la habilidad de jugar más pegado a la banda.

“Milton es un ‘9’ más definido. Yo en los partidos que me ha tocado estar no lo he hecho en mi posición de delantero, lo he hecho más por fuera y me he sentido cómodo y bien en el último partido, tratando de responderle al técnico en donde el crea que le sea necesario al equipo”.

Habiendo conseguido su primer gol con la playera de Xolos la jornada pasada, el delantero argentino negó haberse sentido presionado de no marcar tras seis jornadas en el torneo.

“Estoy consciente que llevo pocos minutos y no lo he hecho en mi posición. Estoy tranquilo por ese lado, el otro día llegó el gol y creo que cuando uno trabaja y hace bien las cosas, se terminan dando las cosas”.

Juan Martín también comentó que no considera que el gol anotado frente a Necaxa le otorgará un puesto titular en el esquema de Miguel Herrera.

“No sé si un gol llegue a servir para eso. El gol en el partido no sirvió para el equipo que es lo que uno quiere: que el equipo sume y gane. Sólo me sirvió para mí; como delantero un gol siempre le da más confianza”.

En cuanto a su juego frente a los Pumas en Ciudad Universitaria, el artillero sudamericano reconoció saber de Pumas y del tema de altura que se llegan a enfrentar jugadores extranjeros.

“Sé que son un gran equipo y considerado uno de los grandes. Vamos a enfrentar un clima complicado, que se habla mucho de la altura y en un horario difícil, pero sabemos que cada quien tiene su cancha y sus ventajas que cada quien aprovecha a su manera. Tendremos que ir allá a ser inteligentes y no volvernos locos como sucedió contra Necaxa que no pudimos convertir y por la desesperación ellos se encuentran un gol cuando no habían hecho nada. Hay que estar tranquilos y no desesperarnos”.