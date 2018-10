Recodo Valdez: "Urge sumar de a tres".

El Recodo Valdez, sabe que es ganar o ganar en contra de los ‘Laguneros’ en el Nou Camp para poder obtener sus primeros tres puntos como locales contra un Santos que viene haciendo una buena temporada y se ubica en la sexta posición de la tabla general.

“Urge sumar en casa de a tres y espero que lo podamos hacer el siguiente sábado con un rival que ha sido muy regular, esperemos se haga valida la localía y que la gente salga contenta del estadio”, comentó.

El número 26 del Club León, también mencionó que el equipo no siente presión sino vergüenza deportiva al no haber podido sumar de a tres en casa hasta ahora y tendrán que dar todo para poder sacar el resultado.

“No hay presión, pero sí existe la vergüenza deportiva por no poder sumar en casa con nuestra gente, tenemos otra oportunidad el sábado y tenemos que dejar todo para conseguir esos resultados”.

Asimismo, Christian hizo hincapié en el trabajo que tendrán que realizar en esta semana que viene contra los ‘Guerreros’ este sábado en duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura 2017.

“Hay que mantener la intensidad y concentración poner atención en nuestras debilidades y hacer énfasis en nuestras fortalezas”.

Ya para finalizar, el mediocampista panza verde mencionó que el torneo no ha pintado como se esperaba y que se tienen que revertir los malos resultados de manera rápida para no recurrir a lo mismo de la temporada pasada.

“El torneo pasado fue igual y tenemos que tratar de no recurrir a lo mismo, y esperar no tener que dar patadas de ahogado en este torneo pensamos que este torneo iba a ser diferente al pasado pero no fue así se nos han ido puntos que no vamos a recuperar pero hay que revertir esto de la manera que sea”.