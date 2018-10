Emanuel Loeschbor: "Tenemos que jugar como si fuera otra final"

Monarcas Morelia regresó a la victoria la jornada pasada cuando derrotó a Jaguares de Chiapas por marcador de 1-2 en su visita al Estadio Víctor Manuel Reyna. Lo anterior no fue producto de la salida de Pablo Marini, según comentó el centra Emanuel Loeschbor, sin embargó no negó que la llegada al banquillo de Roberto Hernández fuera bien acoplada por parte del grupo, que se mentalizó en sacar el partido como fuese para no quedar rezagados en la competencia porcentual. Además, declaró respecto a compartir el puesto de fondo con Gabriel Achilier:

“No creo que haya sido el Técnico, pero sí Roberto planteó otra situación de juego, misma que el grupo tomó de buena manera, sabíamos que ante Jaguares teníamos que luchar, correr y ganar como fuera”.

“Ya hemos trabajado todos juntos, nos entendemos bien, estamos siempre disponibles para jugar, ahora me tocó a mí hacer dupla con Gabriel, es un hombre que te habla mucho y te lo hace más fácil”, mencionó.

Respecto a Toluca, actual líder de la competencia, reconoció la dificultad que supone el duelo, pero dejó ver su postura de jugar como la necesidad de la institución lo requiere para conseguir los tres puntos de nueva cuenta como locales:

“Es un rival complicado por como vienen haciendo las cosas, tienen mucha dinámica, pero nosotros con la idea de Roberto tenemos que jugar como si fuera otra final, y eso sea quien sea, sobre todo jugando en casa”.

Posteriormente el zaguero ‘Rojiamarillo’ externó su gratitud para la despedida que recibieron por parte de la afición, institución y familiares, antes de partir para enfrentar a los chiapanecos:

“Es motivante desde que salimos del estadio, la gente que trabaja en el club, nuestras familias, la afición que se dio cita en el aeropuerto, sobre todo por lo que se hablaba, es importante saber que contamos con el apoyo de los nuestros”, finalizó.