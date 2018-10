Iván Piris ve a Rayados lleno de confianza

Con la idea de mantenerse imbatible en el Clausura 2017, Rayados se encuentra en la recta final de su preparación para enfrentar este sábado a los ‘Tuzos’ del Pachuca, en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio BBVA.

Este jueves compareció en conferencia de prensa, Iván Piris, quien de inmediato habló sobre el momento que vive Monterrey en la presente campaña, donde hasta el momento se encuentran invictos.

“Con mucha confianza, eso es muy importante para el grupo. Seguimos invictos, llegamos muy bien, confiados, contra un rival complicado, Pachuca tiene buen plantel, tienen buenos jugadores. Va a ser un lindo partido y en casa hay sumar de a tres nuevamente”.

El no conocer la derrota todavía en la presente campaña, dentro del club albiazul, es una cuestión importante para Piris, por lo cual comentó que espera seguir sumando y no dejar escapar puntos, sobretodo como locales.

Iván fue cuestionado sobre uno de los rivales que tendrá en el choque ante los hidalguenses, el volante mexicano, Hirving Lozano, quién es factor clave en el ataque del conjunto comandado por Diego Alonso: “Es un gran jugador, rápido, inteligente, con características especiales porque juega bien. Va a ser bien complicado enfrentarlo pero ya estamos trabajando en eso, me va a tocar marcarlo más de cerca”.

La cancha del BBVA ha sido un tema constante en las últimas semanas, debido a que no se ha encontrado en las mejores condiciones posibles. Aunado a esto, esta semana, dicho recinto tuvo un concierto musical que podría haber afectado aún más el terreno de juego. El lateral de ‘La Pandilla’ manifestó lo siguiente al respecto: “El campo a mí parecer no está muy mal, no se siente mucho la diferencia pero creo que bien. Ya veremos cómo está el sábado, no creo que perjudique tanto, seguramente están trabajando los encargados del pasto para que podamos tener un gran espectáculo”.