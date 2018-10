Quiere Burdisso un León intenso en la cancha

¿Qué hacer para salir del mal momento? Guillermo Burdisso dio la respuesta en el entrenamiento esmeralda, y es que el defensor sabe que se debe recuperar esa intensidad tan característica del León de Torrente que se perdió al comenzar este año; esto, previo a enfrentar a Santos Laguna.

El argentino aseguró que no sienten preocupación por ser la segunda defensa más goleada, pues lo considera como un pretexto que se utiliza para únicamente hacer crítica, al tiempo que reconoció las cualidades y fortalezas de su próximo rival en Liga.

“No nos importa ser la defensa más goleada, siempre buscan temas así para criticar. Santos es un equipo muy fuerte, tiene individualidades muy importantes, tiene centrales fuertes y arriba jugadores que pasan por un buen momento”, dijo.

Asimismo, manifestó que deberán hacer, ante Santos, lo realizado ante Zacatepec en Copa MX: “Hay que hacer lo que se hizo en Copa, no hay que perder las bases, la intensidad, las presiones altas, las disputas mano a mano, son detalles que hacen al equipo y fueron muy importantes el año pasado, la habíamos perdido por partes y creo que si las retomamos se puede hacer un gran partido”, añadió.

Además de resaltar que el margen de error cada vez se reduce más para su escuadra y que se podría repetir la hazaña del torneo pasado, Burdisso externó la alegría que generó el hecho de que Mauro Boselli, su capitán y goleador, se haya reencontrado con las redes enemigas en el duelo de Copa, que por cierto le dejó muy satisfecho.

“Es bueno que Mauro haya anotado dos goles, pero me parece que en la Liga no tuvo tantas oportunidades claras de gol como ayer. En términos totales, me quedo con el funcionamiento del equipo”, concluyó.