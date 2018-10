Toluca sigue en la cima; Monarcas, hundido en el descenso

A. Talavera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González, R. Salinas; A. Ríos, J. Méndez (C. Esquivel, min. 60); G. Hauche (Sinha, min. 89), R. Sambueza, P. Barrientos; y F. Uribe (E. Triverio, min. 93). DT: Hernán Cristante.

Toluca : A. Talavera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González, R. Salinas; A. Ríos, J. Méndez (C. Esquivel, min. 60); G. Hauche (Sinha, min. 89), R. Sambueza, P. Barrientos; y F. Uribe (E. Triverio, min. 93). DT: Hernán Cristante.

Monarcas Morelia : C. Rodríguez; E. Pérez (L. Rey, min. 81), E. Loeschbor, G. Achilier (C), S. Vegas; D. Valdés, A. Rocha, R. Millar (G. Lezcano, min. 70), J. Cuero; R. Ruidiaz y A. Polo (R. Vilchis, min. 65). DT: Roberto Hernández.

VAVEL México agradece su compañía y preferencia de seguir el minuto a minuto del partido Monarcas Morelia 1-2 Deportivo Toluca. Asimismo, les invita a seguir en el sitio para enterarse de las noticias más relevantes del deporte mexicano e internacional. Buenas noches.

MF. En la octava fecha del torneo Clausura 2017 de la Liga MX, Monarcas visitará a Tigres, mientras que Toluca recibirá a Puebla.

MF. Con este resultado, el Deportivo Toluca llega 16 puntos, mientras que Monarcas Morelia se quedó con ocho unidades.

MF. Con goles de Fernando Uribe y Pablo Barrientos, el Deportivo Toluca derrota 1-2 a Monarcas Morelia, quien descontó a través de Gabriel Achilier.

¡FINALIZA EL PARTIDO! MONARCA 1-2 TOLUCA

90+3'. Último movimiento de Toluca: entra Enrique Triverio por Fernando Uribe.

90'. Se agregan cinco minutos.

89'. Segundo cambio de Toluca: entra 'Sinha' por Gabriel Hauche.

88. Gran jugada de Vegas que termina en un centro rematado violentamente por Vilchis; el balón pasó muy por arriba.

86'. Testarazo de Ruidíaz que pase apenas desviado de la portería escarlata. Se salva Toluca.

84'. Monarcas continúa intentando igualar la pizarra, pero sigue estando muy impreciso.

80'. Último movimiento de Monarcas: entra Luis Rey por Enrique Pérez.

77'. Rodolfo Vilchis es amonestado por un jalón sobre Rubens Sambueza.

76'. El partido se detiene, ya que la afición comienza a lanzar objetos a la cancha.

72'. Diego Valdés se encuentra la pelota dentro del área y saca un disparo que sale muy desviado. Monarcas se perdió esta oportunidad que parecía para mucho más.

70'. Segundo cambio de Monarcas Morelia: entra Gastón Lezcano por Rodrigo Millar.

69'. Alfredo Talavera aguanta en su lugar y contiene el potente tiro de Enrique Pérez.

65'. Primer movimiento de Monarcas Morelia: entra Rodolfo Vilchis por Andy Polo.

64'. A pase de Esquivel, Barrientos remata cruzado con la testa para adelantar a los 'Diablos'.

¡GOOOL DE TOLUCA!

60'. Primer cambio de Toluca: entra Carlos Esquivel por Jesús Méndez.

60'. Remate de palomita de Uribe que es contenido, sin mayor problema, por Rodríguez.

56'. Rodrigo Salinas es el cuarto jugadores amonestado del cotejo.

54'. Centro raso de Cuero que no encuentra rematador. Monarcas ha comenzado bastante bien el segundo tiempo.

53'. Por falta sobre Sambueza, Andy Polo también es amonestado.

52'. Diego Valdés se lleva el cartón preventivo por fingir una falta. La afición michoacana pedía penal.

47'. Cuero asiste a Gabriel Achilier, quien, de cabeza, vence a Talavera para igualar el marcador.

¡GOOOL DE MONARCAS MORELIA!

¡COMIENZA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MT. Con anotación de Fernando Uribe, el Deportivo Toluca está derrotando a Monarcas Morelia.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

39'. En tiro de esquina, Barrientos asiste a Uribe, quien, sin marca y dentro del área chica, saca un cabezazo certero, con el que vence a Rodríguez. Los 'Diablos' ya están ganando.

¡GOOOL DE TOLUCA!

34'. Nuevo contragolpe de los 'Diablos' que termina en tiro de esquina a favor, el cual no es aprovechado.

28'. Buen centro de Barrientos para Uribe, quien saca un débil cabezazo, el cual es atajado por Rodríguez.

26'. Jesús Méndez se convierte en el primer amonestado del partido, tras una falta sobre Rodrigo Millar.

23'. Gran jugada individual, dentro del área, de Ruidíaz, quien saca un disparo que es contenido, a través de una buena barrida, por González.

19'. ¡CERCA! Hauche asiste a Uribe, quien no la piensa y remata de derecha; su disparo pase apenas desviado.

16'. Servicio de Polo que Cuero remata de volea; el esférico sale muy por arriba de la portería defendida por 'Tala'.

13'. Servicio de Méndez que Barrientos no logra rematar de buena forma; el balón pasa muy desviado.

10'. Toluca continúa tocando la puerta contrario, sin embargo, en el último toque no sido preciso.

7'. Pase de Velarde para Barrientos, quien, de primera intención, saca un disparo que pasa apenas desviado del arco local.

5'. El partido ha comenzado muy trabado por reiteración de faltas.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:55. Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego; en pocos minutos dará inicio el encuentro.

18:30. Banca del Deportivo Toluca | L. García; A. Galindo, O. Rojas, 'Sinha', C. Esquivel, R. Gómez y E. Triverio.

18:28. Banca de Monarcas Morelia | J. Urbina; C. Morales, M. Osuna, J. Rodríguez, R. Vilchis, G. Lezcano y L. Rey.

18:26. Once del Deportivo Toluca | A. Talavera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González, R. Salinas; A. Ríos, J. Méndez; G. Hauche, R. Sambueza, P. Barrientos; y F. Uribe.

18:23. Once de Monarcas Morelia | C. Rodríguez; E. Pérez, E. Loeschbor, G. Achilier (C), S. Vegas; D. Valdés, A. Rocha, R. Millar, J. Cuero; R. Ruidiaz y A. Polo.

18:20. Listas las alineaciones de Monarcas Morelia y Deportivo Toluca, en un momento las compartimos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Monarcas Morelia vs Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Morelos. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Atentos a Rubens Sambueza del Toluca | Su salida de América fue cuestionada por muchos aficionados del club azulcrema ya mostraron su inconformidad por abandonar las filas de dicho equipo, pero al argentino le cayó de maravilla llegar a la plantilla escarlata.

Atentos a Raúl Ruidíaz de Monarcas Morelia | El centro delantero vive de los goles y al '9' de Monarcas le urgía volver a marcar uno. Después de la fecha 1, el peruano tuvo la pólvora mojada hasta el partido pasado, cuando se encargó de marcar la anotación del triunfo para su equipo.

El domingo pasado, los 'Diablos Rojos' festejaron con un triunfo su 'Centenario', tras vencer 1-0 en el Estadio Nemesio Díez a los 'Tiburones de Veracruz'; el gol fue marcado por Fernando Uribe.

Por su parte, la escuadra de Toluca se encuentra en la cima de la Tabla General con 13 puntos, tras cosechar cuatro victorias, un empate y una derrota. Por el momento, como visitante, acumula un triunfo y un descalabro.

En la jornada anterior, la 'Monarquía' visitó Chiapas, en donde consiguió una victoria muy importante, tras derrotar 1-2 a Jaguares, uno de los equipos con los que se está disputando la permanencia. Andy Polo y Raúl Ruidíaz fueron los anotadores.

Después de seis fechas, el conjunto de Monarcas se ubica en la décima posición de la Clasificación con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Hasta ahora, como local, suma un triunfo, una igualada y un descalabro.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monarcas Morelia vs Toluca en vivo, correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Morelos a partir de las 19:00 horas.