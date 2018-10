Antonio Mohamed: "Sin hacer un gran partido, se ganó"

El invicto sigue en Rayados tras siete fechas del Clausura 2017, sin embargo, Antonio Mohamed en conferencia de prensa se mostró autocrítico, asegurando que su equipo ganó a secas a la escuadra del Pachuca, en una noche regia de futbol en el BBVA.

“Creo que tuvimos un error al inicio, después no tuvimos prácticamente llegadas en contra, sí la sensación de que nos pudieron haber empatado, tuvieron un par de tiros de castigo. Me quedo con la sensación de que sacamos el partido inteligentemente, creo que fuimos justos ganadores. Nos trató muy bien la cancha, mostramos solidez defensiva”.

El ‘Turco’ opinó sobre lo que fue la cuestión de los ‘Tuzos’, que de arranque mostraron cinco cambios, debido a que Diego Alonso manifestó que su escuadra tendrá intensa actividad las próximas semanas: “Nosotros jugamos contra Pachuca, después los jugadores que ellos pongan, es una situación de ellos, no nuestra. Le ganamos al mejor Pachuca, ahora pensaremos en el martes, lo que ponga el rival no me preocupa a mí, hay que ganar el partido”.

“Tenemos solidez defensiva, hoy el equipo sin hacer un gran partido ganó, no fuimos los de otros partidos pero se ganó, me deja tranquilo la solidez que estamos mostrando, porque si mantenemos el cero, tenemos muchas posibilidades de ganar”.

Con el triunfo obtenido ante los hidalguenses, Monterrey llegó a 13 unidades y está peleando por regresar a la Liguilla del futbol mexicano. Su siguiente rival en turno será en calidad de visitante en territorio fronterizo; los Xolos de Miguel Herrera.