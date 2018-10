Alfonso Tamay: "Tenemos que regresar a las bases"

Alebrijes de Oaxaca sufrió una dolorosa derrota en su visita a Puebla el pasado sábado, donde Lobos BUAP impuso su localía y venció al cuadro oaxaqueño tres goles a uno. Al término del encuentro, Alfonso Tamay, autor del único gol alebrije, externó su sentir por el resultado.

"Es una derrota muy dolorosa, desgraciadamente dejamos ir una oportunidad importante que era ponernos a dos puntos del líder. Ahora vamos a tener que remar contra corriente y hay que aprender a aprovechar las oportunidades. Estoy contento por el gol, sin embargo, no se consigue el objetivo grupal que era ganar y no nos queda más que trabajar".

Tamay se hizo de palabras con el silbante durante el partido, sin embargo, aseguró que son situaciones que suceden y se quedan dentro del terreno de juego.

"Son cosas de futbol, a veces es parte de la frustración y el enojo del momento, de que uno observa una cosa y el silbante marca otra, pero son cosas que ya se quedaron en el partido".

Luego de jugar dos años con Puebla (2014-2015), el camisa '10' de Alebrijes reconoció que le fue grato volver a la Angelópolis, al tiempo que manifestó sus deseos por regresar en algún momento de su futuro a jugar en la ciudad poblana.

"Siempre volver a Puebla es algo bonito, a mí me gusta mucho la ciudad, la gente me apoya, me hace sentir un calor, sentirme un poblano más, eso es muy bonito y esperamos en un futuro poder volver a jugar en Puebla".

Finalmente, se mostró impotente por el resultado, pues consideró que el equipo venía haciendo las cosas de manera positiva y las expectativas ya eran altas, situación que deberán corregir a lo largo de la semana para su próximo encuentro, cuando enfrenten a los Potros de la UAEM.

"Tenemos que regresar a las bases, haber jugado dos partidos muy buenos como ante Tampico Madero y Cruz Azul, con quien jugamos de tú a tú y cerca de ganarles, para venir a Puebla y perder con Lobos que es un equipo importante pero ya nos habíamos puesto la vara muy alta, ahora contra Potros UAEM habrá que trabajar al doble y buscar el resultado de tres puntos", culminó.