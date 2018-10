Resultado y goles del América 2-0 Cruz Azul de la Liga MX 2017

VIDEO | Fue el mismo 'Cepillo', quien tras una gran asistencia de Renato Ibarra, controló el esférico dentro del área y definió ante la salida de Jesús Corona para poner el 2-0 sobre la Máquina.

VIDEO | Con este testarazo, Oribe Peralta abrió el marcador tras un cobro desde la esquina.

FT. Gracias por acompañarnos en el minuto a minuto de este Clásico Joven. En breve les tendremos todas las reacciones desde el Estadio Azteca, así que continúen en VAVEL México. ¡Buenas noches!

FT. Con esto, América llega a 10 unidades y se coloca en la décima posición de la tabla, muy cerca de la Liguilla. Por su parte, Cruz Azul se hunde en el lugar 16 con tan sólo seis puntos, por lo que el puesto de Jémez empieza a peligrar.

93' ¡Se acabó! Con doblete de Oribe Peralta, América se lleva el clásico joven ante un desatinado Cruz Azul.

92' Suena el ole mientras América pasea el balón. Cruz Azul atónito no sabe qué hacer.

87' Cambio de Cruz Azul: sale Martín Cauteruccio e ingresa Martín Peñalba.

86' Cambio de América: sale Oribe Peralta y cede su lugar a Ricardo Marín.

82' Renato Ibarra avanza a gran velocidad y filtra para Oribe Peralta, quien controla en movimiento y cruza para anotar el 2-0 ante la explosión del Azteca.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA, DOBLETE DE ORIBE PERALTA.

80' Cambio de América: sale Michael Arroyo e ingresa Darwin Quintero.

80' Cambio de Cruz Azul: sale Rafael Baca y entra Víctor Zúñiga.

78' Cambio de América: sale Silvio Romero e ingresa Gil Burón.

73' ¡Enzo Roco se va expulsado! Derriba en los linderos del área a Romero y se lleva la segunda amarilla. Roja inobjetable.

69' Cruz Azul ya genera mucha presión al frente, pero simplemente no logra concretar.

67' 'Chaco' pone solo a Cauteruccio frente al marco, pero se tarda y al defensa tapa su oportunidad.

58' ¡Disparo potente de Renato que bien desvía Jesús Corona!

52' Las repeticiones muestran una clara sancadilla de Marchesín sobre el delantero azul. Paco Jémez está que no se la cree.

49' ¡Marchesín sale sobre Rodríguez y lo derriba! El árbitro lo ve pero no señala penal, ya hay polémica en el clásico.

46' ¡Arranca la segunda mitad!

45' ¡Finaliza la primera mitad! Con tanto de Oribe Peralta, América gana al medio tiempo el Clásico Joven.

42' Cruz Azul se hace con el control del balón e intenta constantemente acosar el área rival. Huele a empate en el Azteca.

31' Silvio Romero se va solo al área, pero desperdicia la oportunidad y se la regala a Corona.

29' Tiro de esquina que Oribe Peralta conecta a primer poste y adelanta a los azulcremas. Gran táctica fija de los de Coapa.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA, ORIBE PERALTA.

24' ¡Cerca Cruz Azul! Jorge Benítez dispara en los linderos del área y pasa rozando el poste.

23' Potente disparo de Michael Arroyo que muy bien rechaza el arquero cementero.

18' ¡Disparo de Silvio Romero que se va apenas desviado! Las Águilas presionan desde arriba y les genera resultados.

13' 'Chaco Giménez' dispara y manda el balón hasta la luna.

9' Cauteruccio controla en el área y se infiltra hasta disparar, obteniendo un tiro de esquina.

4' Osmar Mares luce impreciso al comienzo del partido, ya ha perdido dos balones y 'Chiquis' García lo reprime.

4' Destaca que los carrileros de Cruz Azul jugarán a perfil cambiado, lo que puede promover el disparo de larga distancia.

3' El partido comienza de manera ofensiva, con 'Chaco' Giménez buscando protagonismo.

0' Arranca el partido.

También se guarda un minuto de silencio en memoria de don Carlos Miloc, quien falleció el día de hoy.

Por el Día de la Bandera en el Estadio Azteca suena el Himno Nacional Mexicano.

Salen los 22 jugadores. Suena el protocolo de la Liga Bancomer MX.

Cruz Azul: Corona; Domínguez, Roco, Velázquez; Silva Baca, Giménez, Rodríguez, Mena; Cauteruccio y Benítez.

América: Marchesín; Valdéz, Aguilar, Goltz, Mares; Guerrero, Da Silva, Ibarra, Arroyo; Peralta y Romero.

20:00. VAVEL México confirma las alineaciones del partido.

19:40. La fiesta azulcrema afuera del Estadio Azteca.

19:31. Ricardo Antonio La Volpe se encomienda a la Virgen de Guadalupe al momento de ingresar a los vestidores.

19:30. Regresamos a la retransmisión de este partido, una edición más del Clásico Joven.

El último encuentro entre América y Cruz Azul fue el 10 de septiembre del 2016, en aquella ocasión el equipo americanista gesto una gran remontada tras ir perdiendo 3-0 al medio tiempo para poder llevarse los tres puntos por marcador de 3-4.

Por otro lado, el jugador de la Máquina, Julián Velázquez se atrevió a mencionar que su equipo es el favorito en este partido América vs Cruz Azul y que trataran de hacer lo mejor para revertir la situación actual que vive el equipo: “Yo siempre me veo favorito, uno siempre tiene que sentirse favorito ante estos partidos para salir a jugarlos, es un clásico, sabemos la dimensión que genera, y poder ganarlo nos dará el envión para poder aspirar a clasificar o estar cerca de Liguilla”, señaló.

Darwin Quintero, Jugador de América señaló que no es momento de perder la cabeza y que no se fijan por el momento que está viviendo su rival: "No hablo de Cruz Azul, nos ocupamos de nosotros, sabemos del plantel que tenemos y de que podemos revertir la situación, allá los jugadores de Cruz Azul se ocuparán de la situación que están viviendo”, expresó.

El Estadio Azteca será testigo del partido entre América y Cruz Azul, con una capacidad de más de 87,000 asistentes. Todo indica que habrá una gran entrada.

Atentos a Martin Rodríguez: El volante chileno sabe que en su primer clásico no puede fallar, su velocidad y gran capacidad de desborde serán clave al momento del ataque

Atentos en este Clásico Joven a Michael Arroyo: El jugador ecuatoriano sabe cómo se deben jugar estos partidos, su agilidad, regate y disparo de larga distancia le pueden causar muchos problemas a los visitantes.

Por otro lado, Paco Jémez respondió a estas supuestas declaraciones e hizo una invitación al técnico Argentino para que arreglaran las cosas “Como Hombres”: “Yo invito a Ricardo La Volpe a que el sábado, si realmente se cree en la necesidad de decirme algo, venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie, donde nadie nos pueda interrumpir, y me diga a la cara lo que tenga que decirme, ahí podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres”, expresó.

Durante la semana, el entrenador del América Ricardo Lavolpe, se vio envuelto en la polémica luego de que se malentendieran sus declaraciones en donde supuestamente se refería a Paco Jémez como un “Vende Humo”: "No me gusta hablar de los técnicos, porque tengo que tener un respeto sobre ellos, pero él vende humo, siempre se nos puso acá en México y yo ahí me considero mexicano, porque me hice como técnico acá, entonces él vende humo, les gusta, les gusta ese vende humo", comentó.

El equipo Americanista tiene una ligera ventaja, ya que en los últimos 25 encuentros han ganado 10, empatado 8 y han perdido 7 en contra de Cruz Azul.

Por otro lado, el equipo de la Maquina intentará tomar el envión anímico conseguido en la copa y poder reflejarlo en el torneo de Liga.

El equipo azulcrema buscará retomar el buen camino luego del mal inicio que ha tenido a lo largo del torneo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la transmisión al minuto del partido América vs Cruz Azul en vivo, correspondiente a la 8ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 21:00 horas.