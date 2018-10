Joel Sánchez: "El punto no es bueno para lo que aspiramos"

Después de haber disputado 90 minutos muy rispidos y sacar el empate a un tanto la UDG de la casa de los Venados. Donde volvieron a ver las de caín gracias a las lesiones que tienen, aunada a otra que se generó al finalizar el primer tiempo del juego con el central uruguayo Germán Ferreira. Este no es ninguna justificación para Joel Sánchez, que está a un punto de superar los que consiguió la campaña pasada.

"El primer tiempo no me gustó, me parece que el partido se torno muy trabado y ríspido, con poco futbol para mi equipo, no generamos muchas ocasiones de gol que es lo que caracteriza normalmente a Leones Negros. Me parece que nos faltó ser más claros a la ofensiva y el segundo tiempo si tuvimos por lo menos unas cuatro oportunidades de gol, pero sin concretarlas no se ve diferencia", se le notó un poco molesto a Joel Sánchez debido a que no pudo romper con la racha que tienen este torneo de sacar los tres puntos cuando visitan a sus rivales.

"Al final me parece justo el marcador"

Su rival de esta noche, Venados de Mérida tuvo contadas aproximaciones de gol y a partir de aquí su equipo pudo levantar su nivel de juego, encontrando el empate minutos después gracias al remate de cabeza por Isaac Romo. Tendrá que recuperar Joel el buen funcionamiento de su equipo, pero mostrarlo como visitante cuando en quince días visite a Mineros en el Francisco Villa.

Con el juego del viernes, Leones Negros ya suma cinco partidos sin poder ganar en condición de visitante, situación que ya preocupa al 'Tiburón' Sánchez de cara a la recta final del campeonato: "Ha sido complicado de visita, llevamos dos derrotas y tres empates, de local el equipo marca bien. Pero tenemos que ser más regulares en casa como afuera, para ser aspirantes a algo importante como es el Ascenso".

Para el siguiente fin de semana ya se espera el regreso, mínimo a la banca del goleador del campeonato y el equipo Ismael Valadéz que se ha perdido los últimos dos encuentros por lesión muscular en la pierna derecha. Esto es lo que opina su estratega para que ayuda a volver a formar una columna vertebral sólida: "Es clave Ismael, él está bien y llegará pleno para el siguiente partido y ser una de las posibilidades para contemplarlo. Claro que quisera tenerlo ya disponible, es un jugador rentable en los últimos dos torneos y este. Es aparte un jugador muy influyente en el vestidor", con esto finalizó la charla del técnico mexicano que tiene colocado a UDG en estos momentos dentro de los primeros ocho con 16 unidades y ser de los mejores locales en el Ascenso MX.