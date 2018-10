Resultado y goles del Tigres 1-1 Monarcas de la Liga MX 2017

La estrategia de Monarcas se veía muy poderosa, todo parecía indicar que Morelia realizaría la hazaña en el Volcán, pero Damián le cambió la cara por completo a Tigres, los locales terminaron por empatar con centro de Álvarez a Gignac que esta vez no perdonó

Así fue el primero del partido, Monarcas hace el primero del juego por la vía del penal, Raúl Ruidiaz cobra a su pierna izquierda y el arquero se lanza al otro lado

SE ACABÓ EL JUEGO, Monarcas era favorito para perder, pero logra sacarle un punto al campeón, quizá de oro en su lucha por la permanencia

90' - Se suman tres más de vida para Tigres y de sufrimiento para Monarcas, Damián borró a a ese Monarcas ofensivo y tranquilo, ahora intenta darle la vuelta a la tortilla

89' - Falta de Achilier en la media luna y le da la oportunidad a Tigres de marcar el tanto que le de la vuelta al marcador

86' - Gran centro de Lucas pero los jugadores de Tigres la conectan con la espalda y la mandan lejos del marco de Felipe Rodríguez que sufre al ver el balón pasear cerca de su meta

84' - ¿Hernández se habrá ido por el empate ya?, saca a Ruidiaz y mete al 'Chato', parece que buscará sacar por lo menos el punto, mientras Tigres gana una oportunidad de gol con un tiro libre

82' - Cuero se va del campo encarándose con Tigres, intentado hacer tiempo, le sacan la amarilla al jugador que ya está en la banca para dejarle su lugar a Zárate

81' - Uy Gignac ataca de buena forma pero le marcan fuera de lugar y por lo tanto le anulan el tanto que metió

80' - Llegan los minutos mortales de Morelia, esos que le cuesta trabajar a más no poder, el 'Tuca' lo sabe y les cambia el esquema, saca a Sosa y mete a Zelarayan

79' - Cuero le gana la posición a los centrales de Tigres que lo bajan en el área de mala forma, es penal claro, pero se había levantado la bandera y no marca penal. Cuero se queda en el suelo, pero parece que sólo es por hacer tiempo

77'- El árbitro ya pinta de amarillo a Felipe por hacer tiempo, los michoacanos buscan sumar puntos a como de lugar, parece que se conforman con el empate y consumir tiempo

75' - Centro de Damián que no conecta pero los felinos la puentean con Vargas que dispara directo al marco pero la manda a las manos de Felipe Rodríguez

74' - Morelia vuelve a las andadas, Damián le está destrozando la banda y está potencializando a Tigres, pero junto con el cambio de Álvarez llegó la desconcentración de Morelia

71' - Y Damián le está dando resultados al 'Tuca', pero en lo que lleva en el campo le ha dado más poder ofensivo a Tigres que lo que venía haciendo, centra a Gignac y el francés lo empata

GOOOOOOL DE TIGRES

65' - Se mueve los jugadores, Hernández manda al campo a Lezcano por Polo, parece que buscará el segundo gol, mientras que el 'Tuca' manda a Damián por Quiñones, va intentar ver si la 'Chilindrina' sigue teniendo la suerte de marcarle al equipo que lo trajo a México

63' - Centro de Tigres, Loeschbor se tiene para cortar el tiro y le mete la mano, pero el silbante no lo considera penal

62' - Polo comienza a tejer la jugada por la banda, le manda el esférico a Cuero quien se queda a un defensa de descolgar al arquero, pero se detiene y manda una bolea muy lejos de la ofensiva visitante

59' - Sosa llega al área, Vargas lo deja sólo en el área con la defensa de Morelia amontonda y desordenada, pero Sosa sólo baila en el area paseando de lado a lado el balón y lo desarman de buena forma

57' - Poco o nada de Tigres en este segundo tiempo, Morelia luce muy cómodo, pero Tigres podría responder en cualquier momento, muchos pases de lado a lado en el área de Monarcas pero dan espacio a Morelia para cortar sus jugadas

52' - Ruidiaz se cuela solo en la meta felina, a la espalda dos felinos y de frente Fernández achica monumentalmente, lo lógico sería el centro del peruano, pero nadie de Monarcas se cierra y dispara a meta donde Fernández de muy buena forma le roba el gol

51' - Descolgón de Tigres, ataca de buena forma Advincula, pero no logra conectar bien con sus ofensivos y lo desarma muy bien Pérez

48' - Sosa a velocidad, lo corretean desde medio campo, Vargas viene para cerrar la pinza pero Rocha sólo estaba cazando a Sosa para cortarle el centro y quitarle el peligro a la jugada

47' - Monarcas muy bien en la recuperación, Millar desarma a la ofensiva felina, Polo a velocidad centra pero Dueñas la corta milagrosamente. Mientras ve a Ruidiaz tendido en el campo y detiene el juego

45' - Comienza la segunda mitad, Monarcas intentará completar la hazaña en el Volcán, sin cambios de uno y otro lado, pero el 'Tuca' ya le dice a la 'Chilindrina' y a Damm que se preparen para entrar

Tigres por su parte está jugando muy revolucionado, hasta parece que forzado, aunque parece que el silbante les marcó mal un par de penales, los felinos no han logrado generar mucho peligro en el arco de Morelia, incluso Gignac ha fallado mucho frente al marco

Morelia está jugando un partido formidable, tranquilo, concentrado, hasta el momento ningún error defensivo, parece que lo peor que tiene la escuadra michoacana es la falta de puntería de Cuero, pero hasta eso es como si Morelia jugara en máxima potencia

TERMINA LA PRIMERA MITAD, Monarcas más tranquilo aunque tiene a los felinos encima todo el tiempo, se va al descanso ganando el encuentro por la mínima, tiene que salir a matar a Tigres o se puede dar la vuelta y morderlo

42' - Ahora mandan al suelo a Quiñones, el silbante no marca penal pero parecía claro, pero el silbante le dice a Quiñones que no siga hablando y no es penal

38' - Primera amarilla del partido, se la lleva Loeschbor, se veía venir que saldría el cartón preventivo antes del medio tiempo

36' - Ahora Gignac es le que tiene la oportunidad a bocajarro pero la manda muy arriba del arco de Felipe y deja ir la segunda del partido, parece que el frances ahora trae mal la mira

34' - Para variar ahora es tiro libre de Tigres, cobra Sosa, desvio de Vegas y termina la defensa de Morelia por mandarla a tiro de esquina

33' - ¿Habrá milagro en el Volcán?, Morelia va ganando y luce todavía más cómodo que al arranque del juego, pero veamos si el 'Tuca' hace responder a sus pupilos

30' - Arvícula se acercó a su arquero y le dijo, este la cobra a la derecha, pero se lanza a la izquierda, efectivamente, al poste y a la derecha, el peruano felino se quiere comer a su arquero mientras que el de Monarcas festeja el gol

30' - GOOOOL DE MONARCAS, LO HIZO RUIDIAZ

PENAL PARA MONARCAS

24' - Ahora es Morelia el que ataca, Polo manda un centro muy preciso para Cuero que ahora sí levanta la cabeza para disparar pero se estrella en la defensa felina y se va sin peligro

22' - Nuevo embate felino, ahora Sosa descuelga por la banda michoacana y la manda al centro donde entra solo Gignac pero le pega como con el calcetín y la manda a ningún lado

22'- Jugada de 'Edu' que se la pasa a Quiñones para que se la regrese en el centro del área pero cae desplomado ante la presencia de Vegas y el sibante corre al punto penal y dice, NADA

20' - Otro tiro libre para Morelia, tercero a favor de Monarcas, ninguno para Tigres, están presionando a Tigres, habrá que ver si siguen así si los felinos ligran conectar y hacer el primero, recordemos que en los partidos pasado comienza así y se descompone al caer el gol

18' - Nueva llegada felina, Quiñones se la pasa a Sosa pero lo corta Rocha. De inmediato se repone Quiñones y ahora lo intenta con Dueñas pero ahora es Loescbor el que corta el embate para detener el balón en media cancha e intentar abrir a Tigres

17' - Monarcas intenta frenar a Tigres a cualquier forma, comente muchas faltas en el medio campo, los Felinos igual, pero en su caso se están calentando ante las llegada de Morelia y les regala tiros libres, parece que el temperamento felino sigue pensando en Veracruz

16' - Se viene a velocidad ahora Dueñas, pero intenta hacer una jugada en el área canaria y el capitán Achilier lo desarma con aparente facilidad

13' - Cuero a velocidad, nadie de Tigres lo alcanza, parecen conos, pero Jefferson no tiene absolutamente nada de técnica en su disparo y la estrella directo en el arquero.

11' - Nuevo tiro libre largo de Monarcas que ahora mandan en jugada para Vegas que se la centra a Achilier pero no logran conectarlo, se entromete Dueñas que se la manda a Gignac que corre a velocidad e intenta pase filtrado que intercepta el 'Chino' Millar

8' - La cobra Valdés, y de cabeza Rocha la manda muy cerca del segundo palo del arquero, pero pasa lejos del poste de Tigres, se salvan los felinos, una vez más Morelia errando las claras

8' - Tiro libre a favor de los michoacanos, muy lejano pero se prepara Ruidiaz que lo manda directo a puerta pero la barrera lo desvía y lo manda a tiro de esquina

6' - Primeros minutos, dos llegadas de Tigres y las dos terminan con posibilidad de gol, parece que a Morelia le va a costar mucho no irse al medio tiempo sin gol en contra

5' - ATAJADÓN DE FELIPE, Sosa hace un jugadón en el área michoacana y toca de primera para Dueñas que la manda pegada al palo pero vuela Felipe y la manda a tiro de esquina

4' - Primera llegada felina, Pizarro se encamina a la cabaña de Monarcas a toda velocidad, pero sacrifica la puntería y termina por mandar un disparo a la tribuna

0' - Se abre el libro de la historia felina y canaria, Monarcas y Tigres arrancan el juego

El Volcán se rinde a la memoria del tanque, un minuto continuo de aplausos intenta llegar al cielo como una lluvia que llora la partida de un idolo canario y felino

Termina el protocolo de la Liga y estamos por comenzar el juego en la cancha del Volcán con el tradicional homenaje para el 'Tanque' Miloc

Muchos marcadores abultados entre Morelia y Tigres, la mayoría a favor de los felinos, pero hoy es otro día, un día de luto donde felinos y Monarcas se preparan en la cancha para rendir un homenaje a la bandera nacional por el día de la bandera, además de que a manera de protocolo FIFA se entona el himno nacional mexicano

Claro, también hay que recordar que en el Clausura 2012, Tigres acumuló tres victorias consecutivas ante los michoacanos, con un totla de nueve goles en tres juegos por dos de Morelia, los marcadores fueron, 4-1 en la Liga 1-0 en la ida de los cuartos de final y 1-4 en la vuelta

Aún con el poderío felino, en realidad no ha habido una distancia enorme entre Tigres y Monarcas, y es que a pesar de que Tigres acumula racha de dos victorias continuas en los últimos partidos contra Morelia, la visita de hoy ha acumulado hasta cuatro juegos consecutivos sin caer contra los felinos

Ya estamos esperando que comience el juego, quince minutos para que arranque un partido con dinamita pura en la cancha, pues Morelia podría explotar contra los Felinos y encontrar el camino a la salvación, o los Tigres podrán comenzar a robarle el oxígeno a los michoacanos.

Así salen hoy a calentar los felinos, de inmediato encontraron la forma de rendir homenaje al poderoso 'Tanque'

Hoy Monarcas llega de luto, además de la urgencia de puntos, pues hace una hora se dio a conocer que el 'Tanque' Miloc ha fallecido, el uruguayo también tiene historia como entrenador con los Tigres, por lo que podría ser posible que la historia de esta tarde incluya un merecido homenaje a Don Carlos.

Verdaderamente un equipo muy poderoso el que tiene Tigres dentro y fuera de la cancha, la calidad de este equipo es tan grande como para formar dos equipos de una poderosa envergadura quizá en cualquier liga del mundo

En la banca de Tigres está: Palos, Meza, Álvarez, Torres, Damm, Rodriguez, Zelarayan

En la banca, Monarcas deja a Uribina, Erpen, Morales, el 'Chato', Zárate, Sansores y Lezcano

El local jugará con Fernández, Vendrechovski, Ayala, Torres, Advincula, Sosa, Pizarro, Quiñones, Dueñas, Gignac y Vargas

Hoy Morelia sale con Rodriguez, Perez, Vegas, Loeschbor, Achilier, Valdés, Millar, Cuero, Rocha, Ruidiaz y polo.

Tigres y Monarcas ya están en el campo de juego calentando para poder empezar la que podría ser una lucha digna de una final, y es que Morelia llega más necesitado que nunca de una victoria, mientras que los felinos buscan su regreso categórico a un torneo en el que parece están borrados.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en el Estadio Morelos en la jornada 8 del Apertura 2016 donde Tigres logró sacar la victoria con un marcador de (0-2) donde fueron superiores la mayor parte del tiempo.

La sede del juego Tigres vs Monarcas en vivo será el Estadio Universitario el cual cuenta con una capacidad de 41,615 espectadores. El conjunto ‘Felino’ se ha caracterizado por siempre tener buenas entradas, por lo que el juego ante Monarcas no será la excepción.

Atentos en Monarcas Morelia a: Diego Valdés, mediocampista chilenos que será pieza importante en el cuadro michoacano pues sus habilidades futbolísticas en medio campo hacen al equipo más peligroso. A lo largo del torneo, el chileno a dado buenos pases que han terminado en gol, por lo que siempre que Valdés siga brindando buenas actuaciones ayudará a sus compañeros delanteros a hacer su parte.

Atentos en el juego Tigres vs Morelia a: André-Pierre Gignac, el delantero francés quien viene de anotar su primer gol del torneo en el juego ante Veracruz donde abrió el marcador, por lo que llegará muy motivado a dicho encuentro.

Ambos conjuntos acumulan un total de 75 partidos jugados entre si, donde Tigres tiene la ventaja al sumar 32 juegos ganados y 26 perdidos. Por su parte Monarcas tiene 26 ganados y 32 perdidos, además contar con 17 juegos empatados por ambos lados.

El último encuentro del equipo purépecha como visitante fue ante Chiapas, uno de sus rivales directos en la lucha por el no descenso donde resultaron victoriosos con un marcador de (1-2). Dicho resultado les permitió seguir respirando y reducir la diferencia de puntos con Veracruz en la tabla porcentual.

Los michoacanos llegan a este partido en la décimo segunda posición de la tabla general con ocho puntos al sumar dos empates, dos victorias y tres derrotas después de perder su último juego ante Toluca, quien comparte momentáneamente el liderato general con Tijuana. La monarquía se juega la permanencia en en primera división, por lo que están obligados a ganar ante Tigres si quieren seguir con vida.

En el último partido de los ‘Felinos’ en el Estadio Universitario fue ante el conjunto de Toluca en la jornada 5, donde perdieron por la mínima diferencia con gol del jugador Rubens Sambueza. A pesar de que Tigres tuvo mayor posesión del balón no pudo sacar el resultado.

Tigres viene de ganar con un contundente resultado de tres goles a cero ante Veracruz, después de haber sumado tres partidos al hilo sin conocer la victoria. Dicho resultado los colocó en la décimo tercera posición de la tabla general con siete puntos al contar con un empate, dos victorias, y cuatro derrotas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres vs Monarcas Morelia en vivo, correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 19:00 horas.