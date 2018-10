El 'Turco' reconoció que Xolos superó de buena forma a Rayados

Terminó el invicto para Rayados en el Clausura 2017, la escuadra de Xolos fue la encargada de detener el paso sin derrota de los albiazules, dando cuenta de ellos con marcador de 2-0 en la Jornada 8 del certamen.

Antonio Mohamed, timonel de ‘La Pandilla’ opinó sobre lo sucedido en el Estadio Caliente, donde su equipo cayó en Liga después de cinco meses: “Nos superaron, nos ganaron bien, nunca nos acomodamos al partido, a la cancha, nos superaron en todos los sectores. Fueron mejores que nosotros, nos tiene que servir como aprendizaje, no pudimos patear a portería que es nuestra mayor virtud”.

“No puedo hacer un análisis profundo del equipo porque no pudimos ligar dos- tres pases seguidos. Estuvimos muchas veces de frente pero no tuvimos la capacidad de adaptarnos. Fueron mucho más rápidos que nosotros, nos ganaron bien, esa es la realidad”.

El ‘Turco’ no magnificó las fallas que presentaron tanto Rogelio Funes Mori en una clara de gol en la parte complementaria, como el segundo tanto que recibió su escuadra, en una aparente jugada donde Hugo González, podría haber hecho más: “Los errores son parte del juego”, manifestó de forma contundente.

“Nos preparamos para ganar, dejamos de hacer algunas cosas hoy. Hay que pensar en el siguiente partido, tuvimos una racha extensa sin perder y hay que reconocer que perdimos merecidamente”.

Monterrey se quedó con 13 unidades en la campaña y ahora tendrán doble actividad la próxima semana, puesto que el martes tienen compromiso correspondiente a la Copa MX en la cancha del Estadio BBVA, ante FC Juárez en punto de las 21:00hrs, con la tranquilidad de ya estar calificados a la siguiente fase.

Posteriormente ya en cuestión del torneo de Liga, recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro el sábado en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs.