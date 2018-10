'Profe' Curz: "Matías vuelve a mostrar que vino a ser ídolo de Atlas"

Hace quince días con el ánimo por los suelos y desencajado por el resultado en el Clásico Tapatío se encontraba José Guadalupe Cruz. Ahora, dos semanas después todo ha cambiado y es que Atlas acmula victorias al vencer (2-0) este sábado por la noche al León en una noche donde brilló Matías Alustiza con gol y asistencia, para que el conjunto de la Perla Tapatía este sorprendíendo a propios y extraños para colocarse en el sexto lugar general, solo por abajo de Monterrey por diferencia de goles.

"En el segundo tiempo, tuvimos la lectura que debíamos arriesgar aún más, siendo locales y un empate no era un buen resultado para nosotros. Si le metíamos más ritmo y arriesgaramos íbamos a lastimar, porque el equipo es ágil y ligerito. Lo de Matías, vuelva a mostrar lo gran jugador que es y demostrar que vino a hacer goles y un ídolo, lo está logrando con la gente, en el campo de juego; sobre todo quiero agradecer a todos ellos porque han hecho lo que se les dijo. El mérito no es del técnico, sino de los jugadores que dentro de la cancha llevan a cabo lo que uno pretende y se práctiva en la semana", se le notaba contento a Cruz satisfecho por lo que mostraron sus futbolistas esta noche en el Jalisco.

"Matías es un jugador extraordinario"

Después pasó a tocar el tema de la noche, Matías Alustiza que llegó a revolucionar al Rojinegro cuando ingresó para el inicio del complemento. Un gol al 47' y una asistencia de taquito para Barragán al 62' lo vuelven a consolidar con la afición y el propio José Guadalupe Cruz. El originario de Azul, Argentina llevaba ya 135 sin poder jugar, debido a decisión técnica, pero volvió en plan grande; donde destaca el estratega de Atlas que episodios como el ocurrido en Puebla cuando 'El Chavo' no le quiso dar la mano fueron de crecimiento tanto de futboolísitcamente como de crecimiento personal.

Tuvieron que pasar dos torneos y algunas jornada más , para que Atlas pudiera acumular victorias en el torneo de liga, no lograban esto desde el Apertura 2015 cuando vencieron a Dorados y Santos. Para el 'Profe' Cruz cree que esta situación actual no es mera casualidad: "No fue una casualidad, hoy nosotros tenemos importantes ausencias por lesión (Barreiro, Cándido, Márquez y Ustari) jugadores que eran titulares el torneo pasado y definitivamente todo esto afecta. Contra Cruz Azul ganamos en condición de visitantes, hace casi un año que no ganabamos fuera de casa, anularon los jugadores a un gran equipo. Victorias de acuerdo a las formas, no a los rivales, son lo más valorable", aunque puede que a muchos aficionados no les haya gustado como sacaron el triunfo la semana pasada en la Ciudad de México, esto no es ningún motivo para que no se alabe el resultado.

"Para mí el torneo sigue, no se acaba con dos victorias seguidas"

Esta noche se observó para el segundo tiempo durante veinte minutos jugando en asociación a Barragán, Alustiza y Martínez, situación que no se había podido llevar a cabo frecuentemente en el torneo; pero hoy lucieron y podría darse nuevamente que compartan el terreno de juego en los próximos partidos. "A mi me encantaría que los tres estuvieran siempre, Matías y Fidel tienen una calidad impresionates. Martín hace un trabajo que pocas veces se nota, al jugar de poste, pero tiene un gran toque para la definición. Veremos si vuelven a jugar juntos, no lo descartó.

Para finalizar, destacó el oriundo de Michoacán al jugador canterano Edgar Zaldívar que volvió a ver minutos en este partido, pero tuvo la mala fortuna de salir expulsado en los instantes finales del encuentro. A pesar de esta acción, la confianza de Cruz hacía el número "300" sigue por la buena calidad que ha demostrado desde categorías inferiores: "El muchacho ha hecho las cosas muy bien, lo hemos analizado desde la Sub-20, nos encantó la forma por como debutó en Cruz Azul lo hizo muy bien.Nuevamente se gana la oportunidad el día de hoy porque eran las características que estábamos buscando. De esto se aprende, se mejorar y supera", esto en referencia a la tarjeta roja que vio.