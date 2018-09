Las diez del 'Zorro': semana ocho del Clausura 2017

1° Regreso el chavo

Desde el partido contra la franja se empezaron a percibir roces entre el director técnico y el futbolista argentino. Salió temprano en el clásico y no tuvo participación la jornada anterior. No obstante, a mitad de semana se decía que el futbolista en lugar de tomarlo mal, lo motivó más para mejorar y trabajar. Vaya que brindó resultados, este equipo es otro cuando el 11 está conectado. Partícipe en ambos goles de los rojinegros, era sumamente importante recuperar al jugador si el Atlas quiere aspirar a algo más que sumar puntos para el descenso.

2° Venga la alegría

Ya con la mitad del campeonato concluido, apenas Fidel Martínez comienza a exhibir sus cualidades. Fue hasta la fecha pasada cuando el nueve de los zorros mostró cosas diferentes. En este partido metió varios pases al hueco muy interesantes, se mueve mucha más que antes, hace labor de sacrificio. Fidel comienza, de manera algo tardía, a ser un elemento importante en el plantel del Atlas.

3° Son de primer nivel

Fueron muchas las críticas hechas a la última convocatoria de la selección mexicana, uno de los principales que causó furor y desconcierto en la mayoría, fue el llamado de Luis Reyes. Contrario a lo que le pasa a muchos después de un primer llamado, Luis no ha bajado de nivel, al contrario, cada vez se muestra mejor en el equipo. Mucha llegada al fondo, centros casi siempre exquisitos, al igual que Madueña. Ambos son una realidad en las laterales de Atlas. Comenzaron con muchas dudas cuando llegaron al Atlas, hoy son de lo mejor que ofrece el futbol mexicano.

4° Hay media

Sin duda lo mejor de la encuentro se vio en la segunda mitad, lo más rescatable más allá del resultado fue que por fin se encontró una media de contención estable y con calidad. Desde el momento que entró Zaldívar, se ubicó junto a Clifford y en menos de 30 minutos se vio el mejor funcionamiento del campeonato para los zorros en la posición. Clifford recuperó casi una docena de bolaños, juega siempre claro, tiene mucha técnica individual, mientras que el debutante ante su gente, tiene muy buena ubicación, buena marca, incluso tiene visión al frente. Salas no puede volver a pisar la cancha mientras los dos estén aptos para jugar.

5° Reciprocidad

Edgar Zaldívar, en tan solo 30 minutos, demostró sus cualidades, ayudó al equipo, y además se ganó a la afición. Faltando solo dos minutos una entrada en propio campo lo hizo acreedor de una expulsión. Entre lágrimas salió del campo, pero no sin antes recibir una muy merecida ovación por parte de la afición rojinegra, que cada 15 días demuestra que son de las mejores del país. Al llegar al banquillo, fue apoyado por todos sus compañeros y el cuerpo técnico, una muestra de lo unido que está el grupo.

6° Corto marcador

Si bien fue una victoria justa y con claridad. El marcador se quedó muy corto. Fueron muchos los espacios que dejaron los elementos del León. Todo el segundo tiempo fue un partido muy abierto, varias llegadas que se quedaron a nada de ser concretadas. Recordemos que León marcha en último lugar de la general, y al final casi consiguen poner en aprietos a los locales. Si Atlas quiere ser protagonista, o al menos acceder a la liguilla con posibilidades de pelear algo, debe mejorar su puntería al frente.

7° Nueva planeación

Rafael Márquez y Jaine Barreiro regresarán para el siguiente compromiso frente al Necaxa. El equipo se vio bien en el encuentro contra León. Tanto Leiton como Arreola se han visto a la altura para ser titulares; será una difícil decisión para Cruz, ya que tal vez opte por meter los tres y jugar con línea de 5. El otro movimiento será la posición de Rafa Márquez, quién ha venido jugado de medio de contención, seguramente lo hará la siguiente semana, sin embargo, una vez que regrese Zaldívar de la suspensión, el profe no puede hacer caso omiso de lo que vio el sábado. Zaldívar y Clifford deben ser los contenciones, sí o sí, más allá del regreso del 'Káiser'.

8° Largo camino

Apenas son ocho fechas y Atlas marcha en puestos de liguilla. 13 puntos es la marca que ostentan hasta el momento. 14,17 y 19 son las marcas en puntos de los últimos tres torneos. Con 9 partidos por delante pareciera lógico que superen con facilidad lo hecho en los últimos campeonatos. Sin embargo, sabemos que Atlas de visita sufre en demasía, es de local cuando debe aprovechar. Los rivales que quedan no son tan fáciles como los que han enfrentado. Tijuana, Santos, Pumas, Pachuca y Chiapas. Cuatro de ellos se encuentran en puestos de liguilla, y los rojinegros solo han vencido a equipos de menor puntaje que ellos. Será clave que aprovechen la localía.

9°León

El equipo de Torrente está partido. No juegan en equipo, sobre todo en el medio campo que no existe. No se recuperaban balones, se corría mucho pero detrás del balón. Solo un jugador, Elías Hernández era la plausible llave abrir el marcador, no obstante, en el segundo tiempo desapareció. Ni Montes, ni Boselli, ni Peña, ya nadie en León hace una diferencia significante, y la defensa, a pesar de tener centrales de calidad, sufre mucho en las laterales. Ni siquiera la actitud al final era la de empatar.

10° En Frío

Habíamos castigado mucho al entrenador rojinegro por no meter a los jugadores indicados, porque los cambios no eran los correctos, porque el sistema de juego es muy tímido, de todo se le ha criticado al michoacano. Sin embargo, el sábado todos los cambios que hizo fueron correctos. El director técnico tiene mucho que ver en la victoria rojinegra y el manejo de partido. Arreola sigue demostrando el sacrificio y técnica que posee incluso para ir al frente. Lo de Zaldívar es para destacarse. La posición en la que lo puso junto con Clifford, insisto, es lo mejor del partido.