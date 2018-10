Resultado y goles del Jaguares de Chiapas 3-2 Potros UAEM de la Copa MX 2017

H. Estrada; M. Gómes, A. Torres (C), J. Manica, A. García; F. Pizarro, A. Ochoa (V. Durán, min. 85), L. Pavez, J. Henestrosa; M. Hipólito (M. Garduño, min. 15) y E. González (G. Velasco, min. 57). DT: Omar Ramírez.

Potros UAEM : H. Estrada; M. Gómes, A. Torres (C), J. Manica, A. García; F. Pizarro, A. Ochoa (V. Durán, min. 85), L. Pavez, J. Henestrosa; M. Hipólito (M. Garduño, min. 15) y E. González (G. Velasco, min. 57). DT: Omar Ramírez.

Jaguares de Chiapas : L. Burián; W. Paredes (C), J. Patiño, F. Flores (V. Días, min. 45), D. Ferreira; J. Escoboza (J. Nava, min. 81), L. Miño, C. Bermúdez, F. Micolta; E. Esqueda (A. Durán, min. 76) y M. Estigarribia. DT: Sergio Bueno.

VIDEO | Así fue la tercera anotación de Félix Micolta, la cual le dio el triunfo a los 'Selváticos'.

VIDEO | Tras el gran tacón de Vanderley Días, Félix Micolta concretó su segundo tanto de la noche.

VIDEO | Así aprovechó Félix Micolta la displicencia de la zaga visitante para anotar su primera diana.

VIDEO | Con este disparo de media distancia, Moisés Hipólito venció a Leonardo Burián.

VIDEO | Con este golazo, Francisco Pizarro había adelantado a los 'Equinos'.

MF. Con este resultado, Jaguares de Chiapas concretó su pase a los Octavos de Final, mientras tanto, Potros UAEM quedó eliminado.

MF. Con una gran actuación de Félix Micolta, Chiapas remonta el marcador y derrota 3-2 a Potros.

¡Finaliza el partido!

90'. Se añaden tres minutos.

85'. Tercer movimiento de Potros UAEM: entra Víctor Durán por Alexis Ochoa.

85'. Último cambio de Chiapas: entra Julio Nava por Jesús Escoboza.

80'. Félix Micolta convierte su tercer gol tras vencer a Estrada con un globito. Jaguares ya está ganando.

¡GOOOL DE CHIAPAS!

78'. ¡CASI! Grandes atajadas de Héctor Estrada ante el cabezazo y remate de Alejandro Durán.

76'. Segundo cambio de Chiapas: entra Alejandro Durán por Enrique Esqueda.

73'. Por una falta sobre Pizarro, Juan Patiño también recibe un cartón preventivo.

72'. Alejandro García se une a los amonestados.

68'. Chiapas continúa con gran intensidad; buscan la ventaja en la pizarra para amarrar su clasificación.

65'. Por una dura falta sobre Jesús Henestrosa, Vanderley Días es amonestado.

64'. A pase de Vanderley Días, Félix Micolta aparece una vez más para anotar y ahora igualar el marcador.

¡GOOOL DE CHIAPAS!

59'. Félix Micolta aprovecha la displicencia de la zona baja de Potros UAEM para sólo empujar el balón al fondo de las redes.

¡GOOOL DE CHIAPAS!

58'. El primer cartón amarillo del partido es para Jesús Henestrosa.

57'. Segundo cambio de Potros UAEM: entra Gabriel Velasco por Edgar González.

53'. Christian Bermúdez no aprovecha el tiro libre, ya que impacta su disparo en la barrera universitaria.

50'. Jaguares ha comenzado el segundo tiempo con buena intensidad, sin embargo, continúan sin generar verdadero peligro.

45'. Primer cambio de Chiapas: entra Vanderley Días por Franco Flores.

¡Comienza la parte complementaria!

MT | Potros UAEM está sorprendiendo y derrotando 0-2 a Jaguares de Chiapas, con anotaciones de Pizarro e Hipólito.

¡Culmina el primer tiempo!

43'. Buena intervención de Héctor Estrada para evitar el descuento de Jaguares, tras el disparo de larga distancia de Franco Flores.

40'. Centro peligroso de 'Marquinho' que González no alcanza a rematar. Parecía para más dicha jugada de Potros.

37'. La defensa auriverde continúa mostrándose muy atenta para cortar cualquier oportunidad de Chiapas.

31'. ¡CERCA! Félix Micolta controló dentro del área y sacó un disparo raso que es controlado por Héctor Estrada.

26'. Tiro de Félix Micolta que también sale por arriba de la cabaña defendida por Héctor Estrada.

21'. Poco a poco, los visitantes han comenzado a tener la posesión del esférico; lucen muy cómodos.

15'. Primer cambio de Potros UAEM: entra Manuel Garduño por Moisés Hipólito, quien sale por lesión.

13'. Tiro de Alexis Ochoa que se marcha muy desviado de la portería local.

10'. Con un gran disparo de media distancia, Moisés Hipólito convierte el segundo gol de la visita.

¡GOOOL DE POTROS UAEM!

9'. Disparo de Jesús Escoboza que sale por arriba de la cabaña visitante.

8'. Jaguares ha intentado reaccionar, pero ha carecido de precisión.

3'. Francisco Pizarro se quitó a un par de rivales y definió con un tiro que terminó por techar a Leonardo Burián. Con golazo, Potros UAEM ya está ganando.

¡GOOOLAZO DE POTROS UAEM!

2'. Potente disparo de Luis Pavez que es contenido de gran forma por Leonardo Burián.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

18.40. Banca de Potros UAEM | J. López; D. Duarte, E. Yamín, J. Trujillo, M. Garduño, V. Durán y G. Velasco.

18:38. Banca de Jaguares de Chiapas | F. Crivelli; J. Cobián, S. Bueno, B. Luna, A. Durán, J. Nava y V. Días.

18:36. Once de Potros UAEM | H. Estrada; M. Gómes, A. Torres (C), J. Manica, A. García; F. Pizarro, A. Ochoa, L. Pavez, J. Henestrosa; M. Hipólito y E. González.

18:33. Once de Jaguares de Chiapas | L. Burián; W. Paredes (C), J. Patiño, F. Flores, D. Ferreira; J. Escoboza, L. Miño, C. Bermúdez, F. Micolta; E. Esqueda y M. Estigarribia.

18:30. Definidas las alineaciones de Jaguares de Chiapas y Potros UAEM, en un momento las compartimos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del partido Jaguares de Chiapas vs Potros UAEM, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Víctor Manuel Reyna. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Atentos a Luis Pavez | El contención chileno es un elemento fundamental para el esquema de Omar Ramírez, ya que es el equilibrio del equipo universitario. Será vital que muestre su garra y técnica para que Potros UAEM logre un resultado positivo.

Atentos a Christian Bermúdez | El 'Hobbit' sigue en busca de recuperar la titularidad en Liga. Para conseguir lo anterior deberá mostrar su nivel, el cual mostró en la primera parte del semestre, ya que colaboró con asistencias y anotaciones.

En la primera fecha de la Copa, los chiapanecos y mexiquenses se vieron las caras. En aquella ocasión, los 'Equinos' aprovecharon su condición de local para conseguir los tres puntos, al derrotar 1-0, con gol de Edgar González, a los 'Selváticos'.

Hasta ahora, los Rayos son el único equipo que del sector cinco que está clasificado a los Octavos de Final. Chiapas y UAEM se juegan su pase hoy, ya que, de no ganar, estarían prácticamente eliminados.

Los conjuntos de Jaguares y Potros se encuentran ubicados, junto con la escuadra de Necaxa, en el Grupo 5 del certamen copero. De momento, así están posicionados.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Jaguares de Chiapas vs Potros UAEM en vivo, correspondiente a la Jornada 6 del torneo Clausura 2017 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Víctor Manuel Reyna a partir de las 19:00 horas.