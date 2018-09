Raquítica Comisión Disciplinaria

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol se vio como lo que es, un brazo de obtención de recursos de la FEMEXFUT para negociar y hasta chantajear a los diferentes clubes y afiliados y así sacar lo que les interesa: el dinero.

Si bien a los clubes les importa que no les apliquen multas administrativas y económicas, lo que más les preocupa es que no los dejen sin la forma de financiarse, o sea, que no les cierren las taquillas.

Y es que el veto de un solo partido como local para el Club Tiburones Rojos es un verdadero triunfo para la estrategia de Fidel Kuri Grajales, quien supo manejar sus cartas y obligar a que el mayor afectado en términos deportivos sean los Tigres, cuando su director técnico, Ricardo Ferreti, no pueda salir a la banca en dos ocasiones seguidas en este torneo, además de las multas económicas que deben pagar.

Pero ya lo dijo Jack el 'Destripador': vamos por partes. La multa por más de 700 mil pesos que debe pagar el Veracruz duele, claro, sobre todo en un club que si bien no tiene problemas de pago puntual a sus jugadores y empleados, tampoco es de los millonarios en el circuito, además de no contar con el apoyo del Gobierno estatal, lo que también afecta en las finanzas del club.

Pero lo que más dolería es que al Veracruz le cerraran la taquilla en tres partidos de los cuatro que le restan como local. ¿de dónde sacarían el dinero para pagar la multa a la Comisión si el mismo club no puede tener ingresos por sus aficionados, lo que representa un buen porcentaje de las percepciones institucionales? No era fácil la negociación con la Federación por parte del club jarocho pero creo que salieron con el menor daño posible, basándose en todos los videos que obtuvieron de distintos ángulos y gracias a las redes sociales, porque la campaña en su contra se veía muy fuerte. Fidel Kuri aguantó vara, hizo frente y negoció.

Y es que es precisamente eso lo que ayudó al mandamás del club Veracruz en este caso, supo jugar sus cartas, desde la comodidad de la computadora y con el trabajo de su gente en diversos departamentos pudo sacar videos incluso de camino al vestidor posterior a pasar el gusano entre la cancha y la parte inferior del estadio.

Para nada es casualidad que en los últimos días de la semana anterior se publicara en Twitter el video como Ricardo Ferreti vuelve a decir cobardes a diestra y siniestra, también como si los jugadores, cuerpo técnico y quienes se encontraban ahí tuvieran la culpa de lo sucedido en las gradas. Eso más la amenaza que reiteró el mismo técnico brasileño le bastó para que se fuera un par de juegos a la congeladora más una lana que seguro no le dolerá, después de ver el humilde carrito en el que se desplaza.

Así, quedó fijo que con una buena estrategia, a la Comisión Disciplinaria puedes manejarla, sobarla, apapacharla y pagarle, para así sacar el menor daño posible de algo que era fundamental: dar un ejemplo claro que la violencia en los estadios no se debe repetir.

Botepronto: De la Libres y Lokos ni hablamos, esos necesitan que los equipos mismos los veten sin el aval de la Federación.

Préndela así, de volea.