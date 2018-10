Destacó Ricardo Ferreti, la inteligencia de su equipo ante Pumas

Sin sobresalto alguno, el conjunto de los Tigres se impuso la noche de este pasado miércoles a Pumas con marcador de 0-3 y un global de 1-4, para avanzar así a las Semifinales de la Concachampions.

El timonel del cuadro regiomontano, Ricardo Ferretti, dio a conocer sus puntos de vista, luego de la contundente clasificación de su escuadra a la siguiente fase del torneo de CONCACAF.

“Fue un juego parejo durante todo el tiempo, nosotros fuimos muy inteligentes en saber contrarrestar el poder ofensivo de Pumas. Fuimos más certeros que ellos, creo que ellos dieron un buen partido”.

El ‘Tuca’ destacó la inteligencia y coordinación que mostró el actual Campeón del futbol mexicano, siendo aplicados durante todo el cotejo de Vuelta disputado en CU.

Al ser cuestionado Ferretti sobre si ya encontró la fórmula para dar cuenta de Pumas, puesto que les ha vencido en los más recientes compromisos, el estratega auriazul dijo: “No, no creo. Los muchachos son los que dentro de la cancha hacen esto posible, naturalmente que mientras nosotros estemos convencidos de que tenemos que luchar durante todo el partido, es una característica de esta institución. No podemos quedarnos atrás si es que queremos competir adecuadamente contra ellos”.

“No hay ninguna obligación (en ganar la Concachampions), hay un compromiso y sabemos que la directiva siempre nos apoya el máximo para buscar competir y buscar lograr los objetivos. Hay veces que se logra, hay veces que no se logra, es a base de compromiso y hacer las cosas bien”.

Se dio a conocer reporte de lesionados.

Finalmente, la mañana de este jueves, a través de su cuenta oficial de Twitter (@TigresOficial) la directiva dio a conocer el estado físico de los elementos que resultaron lesionados.

El central Juninho presentó una luxación en el hombro izquierdo, lo cual lo pone prácticamente fuera del encuentro ante Puebla el domingo en el Estadio Cuauhtémoc. Por otro lado, Damián Álvarez, tiene una lesión muscular y José Rivas una lumbalgia aguda.