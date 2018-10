El 'Diablo' remonta en casa ante Celaya

Deportivo Toluca : L. García; O. Rojas, J. Silva, A. Galindo (C), C. Calvo; J. Delgadillo, J. Méndez; R. Gómez (F. Uribe, min. 55), R. Sambueza (J. Santiaguín, min. 80), C. Esquivel (V. Jaramillo, min. 70); E. Triverio. DT: Hernán Cristante.

Celaya FC : J. Roldán; A. Riestra, J. Lacerda, F. Torres, O. Domínguez; M. Callero, R. López; J. Pérez, M. Oviedo (S. Riffo, min. 74), J. Ramírez (C. Villaluz, min. 56); A. Moreno (A. Medeiros, min. 74). DT: Gustavo Vargas.

MARCADOR : 0-1, min. 14, R. López. 1-1, min. 62, R. Sambueza. 2-1, min. 73, E. Triverio. 3-1, min 88, F. Uribe.

ÁRBITRO : Uriel Olvera. Amonestó a: L. García (min. 13), O. Domínguez (min. 39), A. Moreno (min. 48), C. Villaluz (min. 58), J. Lacerda (min. 61), M. Oviedo (min. 68), J. Pérez (min. 72), F. Uribe (min. 78). Expulsó a: J. Lacerda (min. 75).