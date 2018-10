José Guadalupe Cruz: "Está institución siempre busca ganar todo"

Pasado el trago amargo de la goleada de Mineros (3-0) al Atlas que significó la eliminación del torneo de Copa MX para los Zorros, hay que cambiar el chip para volver al torneo regular; donde Atlas marcha de forma espectacular comparando los últimos torneos, ya que se ubica en la sexta posición general y generando ese futbol que le gusta a la gente como local principalmente. Antes de comenzar a preparar la próxima visita a Aguascalientes para jugar ante Necaxa, charló el estratega José Guadalupe Cruz.

Todo inició con el cuestionamiento por el planteamiento y jugadores que se pararon en la cancha en el partido de ayer por la noche: “Todas las derrotas te dejan tristeza y nadie puede estar contento por una situación así, al margen de que juegues con la mayoría mexicanos y 15 jugadores hechos en fuerzas básicas de Atlas. Creo que la importancia si se le dio, la intención era ganar y acceder a la siguiente fase, no fue posible”, aclaró Guadalupe Cruz que iban con el objetivo de ganar y que tenían plena confianza en los jugadores de cantera, lastimosamente no se logró el pase a octavos de final.

Ahora que ya no habrá torneo de Copa MX para el equipo de Atlas, lo que queda del semestre habrá una sola misión que cumplir como objetivo primordial: sumar los puntos suficientes para acceder a la liguilla. Fase de la cual ha estado alejado el equipo desde hace tres torneos, si logran dicho cometido también acumularán una buena cantidad de puntos para no quedar atrasado en el tema de la próxima pelea por el NO descenso.

"Vamos a competir por entrar a liguilla"

Después del descalabro hay que dar vuelta a la página para pensar en el siguiente rival de liga que serán los Rayos del Necaxa, que siguen sin mostrar el buen juego del anterior torneo que los llevó hasta semifinales. Esto es lo que opina el entrenado oriundo de Michoacán: “Es muy buen equipo, tienen buenos jugadores, saben que están muy cerca de alcanzar matemáticamente la salvación y que tiene legítimas aspiraciones a medio torneo de ir a una posible liguilla. Va a ser un partido muy complicado, es un equipo muy aguerrido; de media cancha para el frente tiene jugadores desequilibrantes de mucho talento, hay que estar atentos a todo eso”.

Gracias a que el equipo ligó dos victorias en estas últimas jornadas, lo han colocado dentro de los ocho mejores, misión que cada semana deben cumplir para ser aspirantes en Liga MX. "Estar dentro de los ocho primeros es fundamental. No podemos echar campanas a vuelo ni sacar el pie al acelerador y pensar que lo que hemos logrado hasta el momento nos va a ser suficiente”, tiene que mantener el ritmo los Rojinegros para romper la malaria de no jugar la fase final.

Apenas vimos hace dos semanas en el Estadio Azul que a Cruz no le tembló la mano para debutar a Édgar Zaldívar, jugador que aprovechó la oportunidad de gran forma. El seguir aprovechando a los jugadores de cantera seguirá siendo una misión: "Es competencia deportiva, si los experimentados se ganan su lugar es una extraordinaria noticia, si hacen valer su oficio, madurez y liderazgo bienvenidos, pero los jóvenes no están exentos ni sin posibilidades. Al contrario, conmigo tienen muchas posibilidades de aparecer siempre y cuando se ganen su lugar", culminó con esto la conferencia de prensa del técnico de los Académicos.