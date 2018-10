Resultado y goles del Chivas 2-0 Toluca de la Liga MX 2017

El segundo tanto de Alan Pulido:

VIDEOS | Estos fueron los goles del partido:

92' ¡Finaliza el encuentro! Con dos hombre más, el 'Rebaño Sagrado' supo aprovechar y le da la alegría a su gente, además Pulido reabre su cuota

90' Se agregan dos minutos más

89' Logra sacar disparo Rodolfo pero 'Tala' tapa excelente

89' Pizarro gana tiro de esquina

84' A la cancha Juan Delgadillo, el sustituido es Pablo Barrientos que sale cabisbajo por parte de los rojos

82' Amonestación para González por una fuerte barrida sobre el recién ingresado Michel Benítez, balón parado para los rojiblancos

78' Amarilla para Sinha por reclamaciones

78' Gabriel hauche es expulsado tras una durísima llegada sobre Sánchez, afortunadamente para el mexicano no hubo contacto directo

77' Cañonazo de Fierro, Talavera retiene

75' Amonestado Da Silva tras manotazo sobre Calderón

72' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Doblete! Alan Pulido rompe su mala racha y se manda dos tantos momentáneos, gran jugada de Pizarro, buena filtración de Pineda y el tamaulipeco la firma cruzada

66' Llega entre un mar de piernas Velarde, sorprende y dispara de manera potente, tanto así que Cota no logró retener

62' ¡Pizarro! Se la pierde, logra evadir a Talavera pero se tarda bastante en rematar y el arquero mexiquense logra rehacerse para mandar a tiro de esquina

61' Ingresa Néstor Calderón, sale de cambio Ángel Zaldívar, Pulidpo queda como punta

60' Da Silva impacta con la testa tras saque de esquina por la derecha pero muy por arriba

59' Balón parado para Toluca que no logra rematar Paulo Da Silva

55' Abandona Anotnio Ríos y entra el histórico Sinha, posición por posición para refrescar

52' Parecía penal sobre Hauche

51' ¡Pulido quiere el segundo! Media vuelta del mexicano y a penas por un lado

50' Hernández intentaba filtrar en el área choricera pero corta Osvaldo González

47' Talavera corta una contra de Chivas y por poco provoca tiro libre en contra por mano

45' Falta sobre Rodrigo Salinas en medio campo

45' Inicia la parte complementaria

21:55 Importante mencionar que Rubens Sambueza fue expulsado tras una artera falta sobre Isaac Brizuela que salió del campo lesionado, un parteaguas en este partido

47' ¡Fin del primer tiempo! Chivas toma la ventaja en casa ante un meramdo Toluca que perdió la cabeza demasiado rápido

45' Se agregaron dos minutos más

38' Chivas ya lo gana gracias a un gran gol de Pulido que Talavera no logró evitar

Uno de los estadios más modernos es sin duda alguna el de Chivas que en un inicio se bautizó con el nombre de Estadio Omnilife, empresa de la que también es dueño el empresario Jorge Vergara. Este inmueble se inauguró un 29 de julio del 2010 ante Manchester United. Ubicado en Zapopan es el sexto estadio con mayor capacidad en México, su número es para 49, 800 espectadores.

Contando desde el Invierno del '96, llevan en total 28 partidos disputados entre sí, si revisamos desde el primer enfrentamiento sumamos otros 28, Toluca lleva una amplia delantera tras 56 partidos con 25 victorias, apenas 15 de Chivas y 16 empates. 82 goles anotados a favor de los mexiquenses y 61 para los rojiblancos.

Los choriceros marchan 2 en la tabla con 16 unidades, su última visita la registró al Morelos, Fernando Uribe marcó al 38', el ecuatoriano Achillier empató para Monarcas pero Pablo Barrientos adelantó de nueva cuenta y dejó el marcador 1-2, saliendo triunfantes ante un equipo bastante involucrado en la quema del descenso.

Cristante ha sabido contrarrestar ciertas deficiencias, mejoró mucho de lo que dejó Cardozo y anhela más que nadie bordar una estrella con los rojos, tiene como meta a corto plazo calificar y después pelear de tú a tú contra equipos como Tigres, Monterrey, Xolos y Pachuca que son los protagonistas.

Toluca en su centenario se cataloga como favorito al título, ha tenido mayor regularidad aunque también ha quedado en bajones, pero la calidad técnica de muchos de sus jugadores sacan a flote ciertos resultados, Rubens Sambueza ha caído como anillo al dedo y la contundencia que posee Uribe marca diferencia ante los rivales, pero uno de los puntos débiles que ha mostrado el equipo es la zona baja, sus defensores son muy lentos en ciertas jugadas, en especial los centrales que quedan a deber contra atacantes jóvenes en este Chivas vs Toluca en vivo.

Su último partido en tierras tapatías fue la jornada 6 ante Santos Laguna comandado por José Manuel de la Torre, el resultado fue de 1-1, Rodolfo Pizarro adelantó, pero en balón parado y en la agonía de los noventa minutos, Julio Furch dio su primer grito de anotación para robar un punto antes de partir a Torreón de regreso, situación que molestó mucho a la afición rojiblanca por no conseguir lo que parecía y ya se festejaba, una victoria.

Pero sin duda alguna que lograrán la clasificación y a partir de ahí se puede soñar, pueden pasar muchas cosas como en cada semestre para conseguir ser la sorpresa.

Lo cierto es que Guadalajara no encuentra una regularidad deseada, llegando a preocupar en ciertos momentos por sus malos manejos de partido, por la displicencia que muestran por lapsos y la desesperación cuando van abajo, en este deporte la mentalidad ganadora juega un papel muy importante, en este plantel aún no se adquiere, lo pudimos observar la fecha pasada.

Probablemente muchos piensan que este es el año para el 'Rebaño Sagrado', pero siendo objetivos, necesitan de un milagro para poder levantar la copa en este semestre, y no por calidad en el plantel, que desde luego sobra, si no por la superioridad de otros clubes en el desempeño que se lleva a cabo en el campo y la capacidad de ciertas figuras para cambiar el rumbo del partido en cualquier momento, ejemplos claros: Gignac, Barrientos, Pabón, Avilés Hurtado, Oribe, etc.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas vs Toluca en vivo, correspondiente a la 9ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Chivas a partir de las 21:06 horas.