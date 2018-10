Cecilio Domínguez está de regreso y verá acción ante Necaxa

Fin a la espera, el refuerzo estelar de este semestre en el América, Cecilio Domínguez, ha sanado luego de una luxación en el hombro que sufrió en partido correspondiente a la Copa MX ante los Coras de Tepic en la cancha del Estadio Azteca y ya está listo para regresar a la actividad con el conjunto de Coapa.

“Me siento muy bien, feliz por estar nuevamente con mis compañeros y ansioso de poder volver a jugar. Obviamente siento felicidad, estar tres semanas que no estuve jugando, no me sentía feliz”.

A pesar de haber estado inactivo por un buen lapso, el atacante sudamericano fue convocado por la Selección de Paraguay, que tendrá actividad importante en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Ante esto Domínguez manifestó: “Gracias a Dios me toca una vez más ir a representar a mi país, es lo más lindo que le puede suceder a un futbolista, estoy muy orgulloso por la convocatoria y creo que con esto estoy cumpliendo un sueño más”.

Cecilio aprovechó la oportunidad de mandarle un mensaje al americanismo, puesto que las cosas no están del todo bien en la actualidad para el equipo: “Que siempre nos sigan apoyando, necesitamos muchos de ellos, cuando ellos van y alientan, nosotros tenemos mucha fuerza, nos dan un plus más, aportan mucho para el equipo”.

Será este sábado ante los Rayos del Necaxa de Alfonso Sosa cuando Domínguez pueda retornar a la acción. Ha trascendido información de que lo hará como titular, tomando en cuenta que hay varios elementos lesionados en el presente del cuadro capitalino.

El duelo dará inicio en punto de las 19:00hrs, dado que la directiva azulcrema estará analizando un posible cambio de horario en sus partidos como local para el resto de la campaña y posiblemente para el próximo año futbolístico.