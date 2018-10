Sabe Cristante domar al León

León recibe a Toluca el próximo sábado en juego correspondiente a la jornada 11 de Clausura 2017, y Hernán Cristante, estratega de los “Choriceros” es una de las innovaciones de la baraja, pero conoce muy bien el fútbol mexicano e incluso llegó aquí gracias a su ahora equipo.

El ex portero argentino venía de jugar en Club Gimnasia y Esgrima La Plata en 1993 pero los “Diablos” no lo aceptaron del todo a su llegada, ya que tuvo lapsos titubeantes entre los primeros torneos en los que estuvo presente, pues estuvo dicha temporada y volvió a Argentina a jugar en Platense en 1994 – 1995; una vez más regresó con Toluca (1995 – 1996) y otra vez a Argentina con Newell’s Old Boys (1996 – 1997) y Hucarán (1997 – 1998).

Se afianzó con los “Diablos” hasta la temporada de Invierno de 1998 y luego de eso fue un ícono en la portería en el cuadro mexiquense, en el cual fue un jugador casi indiscutible titular llegando a los 419 partidos disputados en 25 torneos de liga.

Ha jugado muchísimos partidos de liga, sin embargo no así fue en contra de la Fiera, ya que el cuadro del Bajío perdió la categoría en el torneo de Verano de 2002. Aun así, el ahora técnico del equipo escarlata estuvo presente con Toluca en 12 cotejos ante los “Panzas verdes” con siete victorias conseguidas, cuatro derrotas y un juego empatado.

Ahora como entrenador, el argentino disputará el sábado su partido 39, ha conseguido 18 victorias, nueve derrotas y 11 empates. Se encontró por primera vez con el equipo de los “Esmeraldas” en septiembre de del año pasado en la liga, cotejo en el que empataron 1 – 1 y por segunda ocasión fue en la Copa MX, dando un partido con siente goles y marcador final 4–4 a favor de los “Diablos”.

A pesar de que León llega al encuentro con la moral muy baja luego de haber perdido toda posibilidad en la Copa MX e incluso con una marcada caída en la que se encuentra en la liga, el partido del sábado no va a ser fácil para los de Toluca pues de los últimos ocho partidos disputados entre ambos equipos, los “Panzas verdes” se han llevado cinco de ellos y solamente perdiendo el pasado choque en los octavos en la Copa; de hecho en la liga los del Bajío no pierden ante los escarlatas desde abril de 2014.