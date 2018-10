Mandó mensaje de apoyo Jesús Molina para Pablo Aguilar

Monterrey no desiste en dar de qué hablar en este semestre y ahora la escuadra comandada por Antonio Mohamed, logró su clasificación a las Semifinales de la Copa MX, luego de dar cuenta del Puebla con marcador de 3-2 en la cancha del Estadio BBVA.

En zona mixta, el medio de contención, Jesús Molina, habló tras el positivo resultado que pone todavía más cerca a ‘La Pandilla’ del título copero.

“Un partido complicado, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos también que en nuestra casa no podíamos regalar nada. No podemos conformarnos, tenemos que crearnos el hábito de ganar”.

El tema del momento no pasó desapercibido en los cuestionamientos de la prensa; la sanción a Pablo Aguilar, quien fuera compañero de Molina en las Águilas del América, derivó la opinión del elemento albiazul: “Él sabe que cuenta con mi apoyo, lógicamente que fue una jugada donde le ganó la calentura. Él sabe que es un tipazo, simplemente hay que aprender de los errores”.

“Sabemos que no podemos meternos con el árbitro y obviamente que uno tiene que obedecer esas órdenes” agregando Jesús que se exageró en la sanción recibida por el elemento azulcrema.

“Uno tiene sus puntos de vista, para mí me parece exagerada pero bueno yo no soy el que manda, simplemente (Pablo Aguilar) cuenta con mi apoyo”.

Finalmente el mediocampista mexicano consideró que debe haber respeto entre todos en la cancha y que lo sucedido puede dejar aprendizaje para el futuro en el balompié nacional.

Rayados ya tiene rival definido para la Semifinal que también albergará la cancha del BBVA. Serán las Chivas de Matías Almyeda el sinodal a vencer para el ‘Turco’, quién dirigiendo a los regiomontanos, ha sufrido ante los rojiblancos.

En lo que concierne a la Liga, este próximo sábado pisará el ‘Gigante de Acero’ el Atlas de un viejo conocido en el entorno albiazul: José Guadalupe Cruz.