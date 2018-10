Cecilio Domínguez: "Me siento más fuerte que cuando llegué"

Con una semana más de no ver actividad tras el parón de la Liga MX, el paraguayo, Cecilio Domínguez, está totalmente listo para volver a las canchas y está más que considerado para lo que será su primer Clásico en el futbol mexicano, ante los Pumas este domingo en CU.

“Todavía no me ha tocado jugar un Clásico acá en México pero si Dios quiere, el domingo voy a debutar (en esos choques) Estoy muy emocionado por volver a las canchas” comentó el 10 azulcrema, sabedor de la fuerte rivalidad que existe entre americanistas y universitarios.

“Recibimos muchos golpes, entonces creo que esto a uno siempre lo hace más fuerte y más en un club como el América. Estamos golpeados y ya no queremos quedarnos así, vamos a tratar de hacer lo mejor”.

Domínguez destacó que la unión dentro del equipo será clave para salir del bache que vive el cuadro de Coapa, puesto que en cuestión de días hubo lesiones de consideración como la de Renato Ibarra y posteriormente la fuerte sanción que recibió Pablo Aguilar.

“Yo jugando futbol soy feliz y lastimosamente tuve una lesión que me dejó fuera tres semanas, la verdad es muy duro. Me siento mucho mejor, me siento más fuerte que cuando llegué y muy feliz por tener esta oportunidad de volver”.

Cecilio no se siente el responsable máximo de que el América vuelva al gol, para él no importa quién anote mientras puedan ser factor para apoyar al equipo a conseguir el resultado positivo.

Todo listo entonces para la edición más de un choque que cuenta con una rivalidad muy importante en la capital del país. Con 11 unidades al momento, América no tiene de otra que vencer a los Pumas de Francisco Palencia y así mantener la esperanza de poder consagrar una onceava Liguilla consecutiva.