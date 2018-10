Memorable tarde emocional en el Tecnológico

Vuelve la Liga tras el parón arbitral y este fin de semana, Rayados querrá mantener su buen paso en este primer semestre del año, recibiendo este próximo sábado en la cancha del Estadio BBVA a unos aguerridos ‘Zorros’ del Atlas, en punto de las 19:00hrs.

Si hay un partido en especial para recordar en el historial de enfrentamientos entre dichos equipos, sin duda alguna se encuentra el que suscitó en el Clausura 2009 en la mítico Estadio Tecnológico.

Monterrey aquella tarde del 4 de abril del año antes mencionado, a pesar de estar con dos jugadores menos, logró un empate lleno de agallas, fuerza mental y el jamás desistir ante la adversidad que le presentó el encuentro a lo largo de esos 90 minutos.

Atlas se plantó con actitud en el terreno de juego y en menos de 14 minutos ya ganaban con un contundente 0-2 en el marcador, gracias a las anotaciones de Darío Bottinelli y Édgar Pacheco; golpes que dejaron mareado a ‘La Pandilla’, con el riesgo de caer por KO.

Sin embargo, el asunto empeoró más de lo que uno pudiera llegar a pensar, ante la incredulidad de la parcialidad regia en el ‘Tec’. Par de jugadores albiazules expulsados, complicaron más el panorama regio. Felipe Baloy y el ídolo andino, Humberto Suazo, vieron el cartón rojo y el Atlas tenía todo controlado.

No obstante, Rayados nunca desistió y demostró que mientras no llegue el silbatazo final, todo es posible. Atlas sobrellevó de más el cotejo y fue víctima de no liquidar del todo a su rival.

Una pintura de Jesús Arellano le dio vida a Monterrey con una soberbia anotación que generó que el Tecnológico empujara con todo a su escuadra a buscar el empate y salvar un resultado que tempranamente parecía perdido.

Fue el propio ‘Cabrito’ el culpable de inyectar más entusiasmo a las gradas con un disparo sublime de media cancha que empleó a fondo al arquero rojinegro. Acto seguido, par de remates de José María Basanta en tiro de esquina, terminando en gol el segundo, provocó el caos total al pie del Cerro de la Silla, dejando para la memoria el alma que mostró Rayados.