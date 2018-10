Resultado y goles del Pumas 2-3 América de la Liga MX 2017

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de leer la crónica y reacciones de este partidazo en unos momentos más. ¡Feliz domingo!

VIDEO l 2-3: Contragolpe americanista comandado por William Da Silva que finiquita en jugada individual Cecilio Domínguez.

VIDEO l 2-2: Castillo marcaba su doblete,con ayuda de Marchesín, disparó cruzado en contragolpe felino.

VIDEO l 1-2: Castillo entraba sin marca en el área chica y remataba cruzando a Marchesín.

VIDEO l 0-2: En contragolpe Oribe Peralta entraba al área, dejando pagando a Saldívar y empujando a la red.

VIDEO l 0-1: Silvio Romero hacía temblar las redes. Excelente pase filtrado deja sólo al 'Chino' que fusila a Saldívar.

¡Se acabó, América se lleva el Clásico Capitalino!

93' Amonestación para Agustín Marchesín por hacer tiempo y el árbitro agrega un minuto más.

92' Tiro cruzado de Michael Arroyo que pasa desviado del arco de Saldívar.

90' Se agregan 4 minutos.

89' ¡Se la pierde Alcoba! Centro de Barrera que no conecta bien al cabecear el 3 de Pumas.

84' Disparo de William Da Silva que tapa bien Alfredo Saldívar. Tiro de esquina para América.

81' ¡Cecilio! Contragolpe americanista comandado por William Da Silva que finiquita en jugada individual Cecilio Domínguez. ¡América está ganando el Clásico Capitalino!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA!

78' El partido se para por José Guerrero que quedó noqueado.

76' Centro pasado de Álvarez para Domínguez y el balón vuelve a ser de Pumas.

75' ¡Marchesín! Tiro de esquina y en el remate Marchesín recuesta y salva al América.

74' ¡Cerca Pumas! Gran servicio para Javier Cortés y en un mano a mano Agustín Marchesín tapa y manda a esquina.

73' Michael Arroyo ingresa por izquierda y Alcoba barre, aunque el árbitro dice que es balón para Pumas.

70' Oribe y Verón quedan tendidos en el terreno de juego, debido a un choque en el área.

67' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PUMAS! Castillo marca su doblete,con ayuda de Marchesín, disparó cruzado en contragolpe felino.

65' Pablo Barrera ingresa por la banda derecha al área y remata razo, Marchesín manda a tiro de esquina.

64' Cambio de América, sale SIlvio Romero e ingresa Michael Arroyo.

61' Da Silva es pintado de amarillo por una entrada sobre Matías Britos.

59' Peligroso tiro-centro de Barrera que Marchesín rechaza con los puños.

57' Disparo a puerta del América, Saldívar recuesta y se queda con el balón.

53' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PUMAS! CASTILLO ENTRA SIN MARCA EN EL ÁREA CHICA Y REMATA CRUZANDO A MARCHESIN.

50' Se salvan los Pumas del tercero, aparente penal que el árbitro no marca.

46' Tarjeta amarilla para Rabello tras fuerte entrada sobre Edson Álvarez.

TODO LISTO Y SE REINICIAN LAS ACCIONES EN LA CAPITAL DEL PAÍS

Finaliza el primer tiempo con ventaja para las Águilas.

45' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ORIBE PERALTA! En contragolpe Oribe Peralta entra al área, deja pagando a Saldívar y empuja a la red.

45' Se agrega un minuto adicional.

39' Tiro libre en favor de pumas, cerca del tiro de esquina.

35' Britos saca remate flojo en tiro de esquina, directo a la ubicación de Marchesín.

33' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE AMERICA! Silvio Romero hace temblar las redes. Excelente pase filtrado deja sólo al 'Chino' que fusila a Saldívar.

31' Intento de chilena de Matías Britos que se va muy por encima del arco americanista.

29' Comienzan a caer centros en el área azulcrema, Pumas se muestra incisivo al ataque.

26' Falta en favor del América cercano al tiro de esquina.

20' Remate de cabeza de Oribe que pasa muy cerca del arco de Saldívar.

17' ¡SE LA PERDIÓ! Nicolás Castillo falla de manera increíble solo frente al marco.

16' Falta a las afueras del área en favor de Pumas. Peligro en el marco de Marchesín.

12' Cambio del Club América: sale el lesionado Zamudio e ingresa Pimentel.

10' El encuentro se detiene unos momentos, Miguel Zamudio parece estar lesionado.

7' Cecilio Domínguez se hace presente por la banda izquierda, Van Rankin comienza a sufrir por ese costado.

3' Primer intento del América por la banda izquierda, Zamudio intenta sorprender a Saldívar, que contiene sin problemas.

2' Tarjeta de amarilla para Gallardo, el árbitro interpreta que el delantero felino finge falta dentro del área.

0' EL ÁRBITRO HACE SONAR SU SILBATO E INICIAN LAS ACCIONES EN CU.

Club América sorprende en el 11 con la inclusión de Diego Lainez, en un principio el titular era Gersón Torres, pero decidieron anunciar el cambio hace unos minutos.

América: Marchesín; Álvarez, Valdez, Chepe, Mares, Samudio; William, Lainez, Domínguez; Peralta y Romero.

Pumas: Saldívar; Van Rankin, Alcoba, Verón, Gallardo; Barrera, Cortés, González, Rabello; Britos y Castillo.

11:20. VAVEL México confirma las alineaciones del partido.

Con 14 goles es, hasta el día de hoy, el máximo goleador americanista ante Pumas. Luis Roberto es un ícono de esta rivalidad, un auténtico domador de Pumas.

Zague le anotó a Pumas un total de 14 goles (6 en el Azteca y 8 en Ciudad Universitaria). Su víctima preferida fue Jorge Campos al que le marcó 5 goles.

En la rivalidad Pumas vs América existe un jugador que destaca por sobre todos. Su nombre y número es por todos conocido: el #17 Zague, quien se convirtió en una pesadilla para la defensa felina en sus más de 13 años como americanista.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Pumas vs América en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Olímpico Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Con marcador de 2-1, América consiguió tres puntos en casa frente a los Universitarios en la J11 del Apertura 2016. Antes del minuto 5, las ‘Águilas’ ya ganaban con goles de Pablo Aguilar y William da Silva; Matías Britos descontó por la visita.

“Siento que este equipo ante la adversidad es cuando sale a flote, nos sentimos muy motivados por el compromiso que viene porque es un Clásico, lo vamos a enfrentar de tal manera. Vamos a hacer cosas importantes”, declaró Edson Álvarez sobre el sentir de los de Coapa por las lesiones y la suspesión de Pablo Aguilar.

"Lo que hace distinto este duelo es que es el juego a ganar cada temporada, sabemos que América tiene un potencial enorme, sabemos que llega herido por lo extra futbolístico. Hay que tener mucho respeto y cuidado", aseguró el uruguayo Gerardo Alcoba.

El encuentro más atractivo de la jornada se jugará en el Olímpico Universitario. Con capacidad para 68 mil 954 espectadores, se ha convertido en un estadio complicado para cualquier rival de los felinos.

América vive semanas complicadas debido a la fractura de Renato Ibarra y sobre todo por la sanción de Pablo Aguilar. El paraguayo recibió un año de suspensión por los incidentes con el árbitro en el partido de Copa ante Tijuana; otra baja sensible es la de Paolo Goltz, que sufrió un considerable daño muscular. Sin embargo, las reincorporaciones de Cecilio Domínguez y Paul Aguilar a los entrenamientos dan un poco de tranquilidad.

Atentos en el partido América vs Pumas en vivo a: Oribe Peralta. A pesar de no estar en su mejor momento, el delantero azulcrema apareció para convertir un doblete en el Clásico contra Cruz Azul.

Atentos a: Nicolás Castillo. El chileno es líder de goleo del torneo con seis tantos, todos marcados en Ciudad Universitaria. Su llegada al club ha favorecido a ambas partes: los resultados de Pumas en casa son favorables cuando anota y el delantero fue convocado a su Selección.

Luego de quedar eliminado de la Copa MX, Ricardo La Volpe aclaró que "fracaso" no es parte de su vocabulario: "Jamás uso la palabra fracaso, yo creo que son objetivos que no se logran, metas que no se logran, eso sí. Obviamente que el América no tiene que quedar afuera porque la meta es estar peleando un campeonato".

"En Pumas siempre hay presión aunque ahora esté en zona de calificación. Para mí no son solamente tres puntos. Ahora tenemos un break de FIFA en dos semanas, y estos dos últimos partidos queremos jugarlos como si fueran de Liguilla. Hay que llegar mantenidos calificados", dijo Francisco Palencia, entrenador de Pumas, tras vencer a Santos hace dos semanas.

Sin contar Liguillas, Pumas y América se han enfrentado diez veces en los últimos cinco años. El saldo de estos partidos se inclina a favor de las 'Águilas' con seis ganados, los felinos tienen dos triunfos y han empatado en dos ocasiones.

Previo al parón de la Liga por la protesta arbitral, América visitó a León y logró rescatar un punto con gol de Bruno Valdez.

Los de Coapa se ubican en la posición 13 de la clasificación con únicamente 11 puntos producto de tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En la fecha 9, los Universitarios recibieron a Santos Laguna y cosecharon tres puntos gracias al 3-1 del marcador.

Ubicados en la séptima posición de la tabla general, Pumas tiene cuatro victorias, dos igualadas y tres descalabros.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pumas vs América en vivo, correspondiente a la 11ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 12:00 horas.