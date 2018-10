Diego Lainez: "El futbol siempre me gustó desde chico"

Si hay alguien que en estos momentos ha acaparado la atención dentro de las Águilas del América, ese es nada más y nada menos que el juvenil, Diego Lainez, elemento que con tan solo 16 años de edad ya hizo su debut profesional con el equipo de Primera División, se encuentra en la mira de todos por sus aptitudes dentro de la cancha.

El medio deportivo de TDN le realizó una interesante entrevista, donde relató parte de lo que ha sido su estancia en el conjunto de Coapa.

“El futbol siempre me gustó desde chico, mi papá siempre nos transmitió el amor por el futbol, siempre nos tenía una pelota, jugaba con nosotros y ahí le agarramos el cariño”.

El hoy atacante azulcrema, confesó que eligió al América como su equipo a seguir y que fueron jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas los que más llamaron su atención en el pasado.

Lainez relató cómo fue sus primeras experiencias en el Nido: “Vine a unas pruebas abiertas, estaba el profesor (Jesús) ‘Chucho’ Ramírez, estaba jugando unos cinco-diez minutos y me pidieron llamar a mis papás. Me dijeron queremos que te quedes a un partido que va a jugar tu categoría. Me quedé, metí gol y de ahí fui al Sub-13 del América”.

Diego comentó lo fundamental que ha sido el apoyo de su familia y que extraña el poder tener convivencia con una gran parte de ellos, puesto que la distancia los ha separado por un momento, en la búsqueda de cumplir su sueño en el mundo del futbol.

“También es importante los estudios, mis papás me han dicho que siempre me van a apoyar en el futbol pero que nunca deje el estudio”.

Una imagen en redes sociales ha cautivado a parte del americanismo, puesto que en la misma se ve a Oribe Peralta enfundado en fuerte abrazo con Lainez al término del encuentro en CU el pasado domingo. Diego compartió qué le ha dicho el experimentado delantero: “Estoy agradecido con él, desde mi debut en Copa, él me dijo sal a disfrutar, yo te voy a apoyar. Sal confiado y si te equivocas, te vamos a apoyar”.