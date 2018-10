Antonio Mohamed: "La idea es continuar en el club"

En un abrir y cerrar de ojos, Antonio Mohamed cumplió dos años al frente del equipo de Rayados, luego de consumar un título con las Águilas del América. Es precisamente en vísperas al partido entre dichos equipos donde una vez más el tema de una renovación con el conjunto albiazul está palpable.

El ‘Turco’ ofreció declaraciones en el medio deportivo de TDN sobre su presente en el equipo regiomontano y el cómo está su proceso dentro del club.

“Tenemos una relación espectacular con la directiva, estoy muy contento en el club, estoy feliz y siento que aún faltan cosas por hacer. Por más que logremos los dos títulos ahora o ninguno, quedan cosas por hacer. La idea es continuar en el club, renovar el contrato y cerrar este ciclo con la obtención de títulos y que Monterrey no baje de los primeros cuatro lugares”.

“Muchas veces me pongo el objetivo más alto que es ser Campeón y cuando me pongo a analizar tranquilamente veo que las cosas se han hecho muy bien y no tomar decisiones en caliente. Por eso prefiero renovar el vínculo antes de que sucedan las cosas”.

El ‘Turco’ se volverá a meter a las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula, cancha donde logró su último título como entrenador. Monterrey querrá mantener su paso ganador ante el conjunto de Coapa: “Sabemos que va a ser un partido con alto grado de dificultad, un equipo con mucha historia, muy bien dirigido, va a ser difícil, lo tenemos claro. Tenemos que buscar la intensidad que tenemos aquí en casa, poderla llevar a otro estadio, es un reto muy lindo de poder lograr”.

Siendo así, todo apunta a que habrá Mohamed para rato en la Sultana del Norte. El encuentro ante los azulcremas se llevará a cabo este sábado en punto de las 21:00hrs en el marco de la doceava fecha del Clausura 2017.