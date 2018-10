Resumen del Monarcas 0-0 Chivas de la Liga MX 2017

Termina el partido. Discreto empate entre Monarcas y Chivas. El Rebaño continúa como líder, aunque podría perder la posición de honor si Toluca o Monterrey ganan.

80' Tarjeta amarilla para Jefferson Cuero.

77' Pisotón de Ruidiaz que no ve el árbitro y perdona la roja para el jugador de la monarquía.

75' Disparo potente de Valdés que pega en la mano de Carlos Salcido y el árbitro no marca penal.

71' Servicio de Valdés que sale a cortar bien Cota.

71' Tarjeta amarilla para 'Chapo' Sánchez.

66' Cambio de Chivas: Sale Alan Pulido; ingresa Eduardo López.

65' Fuera de lugar cuestionable de Ángel Zaldívar.

61' Disparo de Rodolfo Pizarro que pasa desviado del arco de Carlos Felipe Rodríguez. Chivas aumenta su nivel y ataca continuamente al rival.

60' Disparo de Millar desperdiciado. Una gran jugada de Ruidiaz.

57' Cambio de Chivas: Sale Orbelín Pineda y toma su lugar Michael Pérez.

54' Bien nuevamente Salcido cortando un balón peligroso que iba cerrando Valdés.

51' ¡Cerca Monarcas! En la primera disparo de Valdés que se estrella en el poste izquierdo de Cota; en la segunda centro al área que corta de palomita Carlos Salcido.

50' Falta de Alanís sobre Ruidiaz y es pelota a balón parado para la monarquía.

49' Monarcas muy bien ordenado en su línea defensiva, impide que Chivas cuaje alguna jugada de peligro.

46' Arranca la segunda mitad.

Medio tiempo en el Estadio Morelos. Monarcas 0-0 Chivas.

42' Tarjeta amarilla para Carlos Gerardo Rodríguez.

41' Chivas intenta jugada de peligro en contragolpe; la pelota cae en Ángel Zaldívar que intenta disparar, pero se deja caer al final pidiendo la falta. El árbitro decide continuar.

40' Centro al área michoacana que Ángel Zaldívar no logra conectar al caer con Loeschbor. El Rebaño pide penal, pero el árbitro deja seguir la jugada.

33' Gol anulado de Alan Pulido por fuera de lugar.

30' Disparo de Alan Pulido que pasa desviado del arco de Felipe Rodríguez.

26' Disparo de Andy Polo que detiene sin problemas Rodolfo Cota.

21' ¡Cerca Monarcas! Centro de Jefferson Cuero para Achilier que gira la cabeza, pero no conecta de buena forma. ¡Se salvan las Chivas!

20' Falta del 'Gallo' Vázquez sobre Jefferson Cuero.

16' Bien Jesús Sánchez cortando una pelota de peligro de Jefferson Cuero.

14' Centro de Orbelín Pineda que corta titubeante Enrique Pérez.

12' El partido se juega en tres cuartos de cancha de Chivas.

10 minutos y el marcador sigue donas en el Estadio Morelos.

8' Cobro de la falta por parte de Oswaldo Alanís que se va muy arriba del arco de Rodríguez.

7' Falta de Salinas sobre Carlos Fierro y el árbitro marca tiro libre directo para Chivas.

6' El partido se para unos instantes por Jesús Sánchez quien se encuentra tirado en el campo de juego por un golpe de Ruidiaz.

3' Jugada individual del Polo, pero se le termina la cancha y es pelota en saque de meta para Rodolfo Cota.

1' Disparo de Carlos Salcido que pasa desviado del arco de Carlos Felipe Rodríguez.

0' ¡Arranca el partido!

La banca de Chivas: Miguel Jiménez, Jair Pereira, Miguel Ponce, Michael Pérez, Néstor Calderón, Michelle Benítez y Chofis López.

19:00. Salen los 22 jugadores al terreno de juego. ¡Suena el protocolo de la Liga MX!

18:37. Chivas jugará con el uniforme alternativo el día de hoy, recordando a José 'Pelón' Gutiérrez, quien fuera campeón con el Rebaño en la temporada 1986-1987.

18:22. La entrada sigue mejorando en el Estadio Morelos.

Chivas: Cota; Sánchez, Salcido, Alanís, Hernández; Vázquez, Orbelin, Fierro, Pizarro; Pulido y Zaldívar.

Monarcas: Rodríguez, Pérez, Rodríguez, Loeschbor, Achilier, Valdés, Millar, Cuero, Rocha, Polo y Ruidiaz.

18:15. VAVEL México confirma las alineaciones del partido.

18:00. Así luce en estos momentos el Estadio Morelos a una hora que comience el cotejo.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Monarcas Morelia vs Chivas en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Morelos. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El Estadio Morelos será el testigo de las acciones de este encuentro cuando en punto de las 19:00 Jorge Isaac Rojas Castillo dé el silbatazo inicial de este Monarcas vs Chivas.

Lo importante para el equipo purépecha es conseguir un resultado positivo en casa, para así continuar con la suma de puntos, esto sin importar el rival que se ponga enfrente, mencionó Luis Gabriel Rey: “Como grupo sentimos que muchos de los rivales que hemos enfrentado en casa manejan el contragolpe, vienen acá y se paran bien siempre buscando el espacio, con el 'Profe' Robertohemos sido lo contrario, buscamos generar esos espacios para aprovechar los jugadores rápidos que tenemos, contra Chivas puede ser así, no es un equipo que se venga a encerrar, es un equipo que juega bien con la pelota y que tiene jugadores que desequilibran y marcan diferencia en cualquier momento”.

Atentos en este partido Morelia vs Chivas en vivo a Alan Pulido: Hablando de levantar polémica, la llegada de Alan a la institución ‘Rojiblanca’ llenó de controversias a la opinión pública de todos los seguidores y ajenos, luego de su pasado con Tigres, su proceso en Europa, entre otras cuestiones, como su precio, no obstante, aunque no ha sido el delantero más letal y en ocasiones luzca rebasado por otros del plantel, ha sabido aparecerse en momentos de necesidad, además de notársele con mayor confianza para llevar a cabo individualidades como en el partido pasado, por lo que resulta interesante seguirlo en su visita al ‘Coloso del Quinceo’.

Atentos en el Morelia vs Chivas en vivo hoy a Gabriel Achilier: Mucho se habló sobre su llegada, cuando se rumoreaba que llegaba con más ganas que futbol y después del problema que lo alejó de las canchas por causas personales, pero lo cierto es que el seleccionado ecuatoriano se ha mostrado en varias ocasiones como uno de los pilares en la defensa desde su debut. Lucha cada balón como si fuese el último, va bien por arriba o por abajo y se le ve comprometido con ‘El Equipo de la Fuerza’, por lo que su trabajo ante el puntero va a ser importante para salir adelante el sábado.

"El primer objetivo para este equipo es el calificar, pero después estar en el liderato general es una satisfacción importante para todos. Porque todos nos ilusionamos y el hecho de ser líderes, da frutos mantener una manera de jugar, hay que seguir siendo protagonistas porque nosotros miramos muchos al pasado para disfrutar en el presente", mencionaba Matías Almeyda al término del partido ante Veracruz.

Roberto Hernández, estratega de Morelia, se dio el tiempo de analizar a sus los próximos dos rivales y puntualizó que en el juego Morelia vs Chivas de hoy, ambos tienen características similares: "Es un equipo que vive de la intensidad para recuperar la pelota, Chivas junto con Cruz Azul, son los equipos que menos tiempo le dan al rival para tener el balón, manejan bien el ímpetu, se duplican dentro de la cancha para defender, es su fortaleza y será un partido donde hay que tener el esférico el mayor tiempo posible y generar nuestro juego de ataque".

El último partido de Chivas como visitante fue el pasado 26 de febrero cuando terminaron con un duro revés por parte de Jaguares de Chiapas, por marcador de 4 a 3. El chiverío iba ganando 2-0 al medio tiempo y en tres minutos les dieron la vuelta al partido.

Por otra parte Chivas llega a este partido ubicado como el mandamás de la competición, producto de 20 puntos conseguidos en seis victorias, dos empates y solo dos derrotas.

El último partido de Monarcas Morelia como local fue el pasado 4 de marzo cuando derrotaron por la mínima diferencia a los Tiburones Rojos de Veracruz, en duelo de alto poder por el tema del descenso.

Monarcas Morelia llega a este partido ubicado como séptimo general, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

Luego de un descanso por fecha FIFA las emociones del Clausura 2017 volvieron a dar color y esta jornada sabatina nos trae un duelo entre dos equipos con un buen paso dentro del actual certamen.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monarcas Morelia vs Chivas en vivo, correspondiente a la 11ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Morelos a partir de las 19:00 horas.