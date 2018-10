Antonio Mohamed no puso pretexto alguno a la derrota albiazul en el Azteca

Dolorosa derrota la que tuvo Rayados en su visita al Estadio Azteca para así consumar cinco años consecutivos sin conocer las mieles de la victoria en territorio de las Águilas del América.

El estratega del conjunto albiazul, Antonio Mohamed, reconoció las fallas de su escuadra en el choque ante los capitalinos y ahora se tendrán que enfocar en el duelo ante las Chivas, correspondiente a las Semifinales de Copa MX.

“No hicimos un buen partido, creo que un detalle marcó la diferencia y bueno nos tiene que servir de aprendizaje” fueron las primeras palabras del ‘Turco’ en conferencia de prensa.

“El equipo no hizo un buen partido, el resultado para mí termina siendo justo aunque el rival tampoco hizo mucho para ganar, casi no pateó a gol en todo el partido pero bueno así es este juego”.

‘Tony’ no quiso entrar en polémicas con el tema del arbitraje, dado que de primera intención, el gol americanista parecía ser fuera de juego, aunque después las tomas televisivas corroboran que no hubo tal y la anotación de Oribe Peralta es totalmente legítima.

“Muy parejo todo pero cómo jugamos hoy no merecíamos ganar, hoy no jugamos para ganar el partido” comentó el estratega del conjunto norteño, sabedor de que Monterrey podía haber generado mayor potencial ofensivo, cuestión que los distingue en la presente temporada.

“Monterrey está capacitado para jugar en gran nivel, el equipo no jugó bien, son partidos en los que las cosas no salen y habrá que pensar en el partido que viene, hoy no hicimos bien las cosas. Esto se gana con goles, en si fue un partido aburrido, muy chato de ambas partes, estamos trabajando para poder revertirlo”.

Ahora Rayados buscará que Guadalajara pague los platos rotos el próximo miércoles en la cancha del Estadio BBVA en punto de las 20:30hrs, en la semifinal de la Copa MX.