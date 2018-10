Ricardo Ferretti: "El resultado es muy malo"

Tigres está en serios problemas dentro del Clausura 2017, luego de la terrible e inesperada derrota que sufrieron ante León este sábado con marcador de 0-1, en la doceava fecha del campeonato.

Ricardo Ferretti, timonel de los felinos, no puso pero alguno a lo sucedido en el “Volcán”, circunstancia que pone en alarma roja una eventual clasificación a la Liguilla y por ende pelear un Bicampeonato.

“El resultado es muy malo y naturalmente con esto el panorama va de la mano, es negro. Hoy necesitábamos los tres puntos para poder estar en esta última zona de calificación. Siempre que juegas y pierdes es un gran paso hacia atrás pero el inicio de temporada que tuvimos no fue adecuado y ahora se resiente más”.

El ‘Tuca’ manifestó a detalle lo sucedido en el cotejo ante los Esmeraldas: “Yo creo que el primer tiempo todavía se actúa adecuadamente y ya el segundo tiempo no tuvimos ni la recuperación ni la posesión de balón que veníamos teniendo. Ellos tienen una frente a (Nahuel) Guzmán en el primer tiempo. Esta historia ya la hemos vivido aquí mucho tiempo”.

Ferretti comentó que a partir de este domingo tendrán que analizar lo que sucedió y ahora tendrán que enfocarse totalmente en lo que será la Semifinal de Vuelta ante el Vancouver Whitecaps para buscar una clasificación a la pelea por el boleto al Mundial de Clubes.

“Sabíamos que podía pasar esta situación y más con el partido que se suspendió contra Chivas pero la preocupación es más que al no darse los resultados, el estado anímico no es el idóneo. Yo creo que tenemos que ser estables, equilibrados y no dejar llevarnos por una u otra situación”, finalizó.

Tigres ahora tendrá que ir a territorio totalmente hóstil en Canadá para sentenciar su pase a la batalla definitiva por el Mundial de Clubes este próximo miércoles.