Panorama complicado en juveniles

Otra semana dura para la organización de Cruz Azul. Al descalabro en la jornada 12 de la Liga MX ante Veracruz, estar en los últimos lugares de la tabla general y llegar a la pelea por el no descenso, se le suma a derrota de los juveniles de la Sub 20; solo la categoría Sub 17 celeste logró alzarse con el triunfo este fin de semana en su visita al Cuatro veces heróhico Puerto de Veracruz.

Sub 17

Los más jóvenes de la organización, la Sub 17 dirigida por Porfirio Jiménez, derrotaron a su similar Veracruz a primera hora el pasado viernes por marcador de 1-0. Con este resultado y a pesar de sumar cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros, los celestes siguen fuera de posiciones de fase final, ya que se encuentran en el decimoprimer lugar de la tabla general con 21 unidades, dos menos que el el octavo lugar, los Tuzos del Pachuca.

Sub 20

Un par de horas después en el mismo escenario llegó el comprimiso para la categoría Sub 20, dirigida por Carlos Pérez. La máquina fue goleada 3-0 por la filial de la misma edad de los tiburones rojos. Con esta derrota, Cruz Azul cayó tres escalones y se posiciona en el octavo lugar con 18 puntos, complicando el panorama de calificación a liguilla en esta categoría.

Las derrotas han dejado malas sensaciones en los cuerpos técnicos y la directiva celeste, quienes siguen sin descifrar la manera de sumar unidades en primera división, y ahora en fuerzas básicas.

En ambas divisiones, la máquina de Cruz Azul tendrá el compromiso de recibir a Morelia en las instalaciones de La Noria, buscando los tres puntos como locales para escalar posiciones de cara a la liguilla. Mientras que los Tiburones Rojos visitarán el bajío para enfrentarse al Club León.