Destacó el 'Chepe' Guerrero el buen trabajo de los jóvenes en América

América consumó un segundo triunfo consecutivo en el Clausura 2017, situación que ya tiene a las Águilas en zona de Liguilla y con la firme intención de mantener el paso para pelear una vez más por el título del futbol mexicano.

José Daniel Guerrero, habló sobre el presente entorno del conjunto de Coapa donde a pesar gran cantidad de lesiones y hasta cuestiones de suspensiones, el equipo sigue dando pelea.

“A mí me gustaría recalcar que hay muchos que no venían siendo tomados en cuenta o que no tenían esa actividad que a muchos les cuesta cuando se necesita que tomen ese ritmo de juego y que lo han venido haciendo muy bien. Esta racha de lesiones y suspendidos le ha dado la oportunidad a varios compañeros para demostrar que merecen ese lugar. Ojalá que se siga dando en resultados positivos”.

En América siempre está el tema de las formas a la hora de obtener los resultados, sin embargo, el ‘Chepe’ sabe del complicado momento que se vive en Coapa y destacó lo siguiente: “Quizá en algunos momentos hasta se deja de jugar buen futbol, el partido se vuelve de ida y vuelta y de meter ese extra y este equipo ha demostrado que América tiene ese orgullo propio y hay que seguir mostrando eso”.

Los azulcremas sufrieron par de noticias, tanto buena como mala este inicio de semana. La positiva fue la alta médica en su totalidad del zaguero mexicano, Paul Aguilar, motivo suficiente para que Ricardo Antonio La Volpe ya pueda considerar a dicho elemento para el compromiso ante los Xolos de Tijuana, a disputarse este viernes en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Caliente.

Sin embargo, el flamante refuerzo paraguayo, Cecilio Domínguez, ha quedado fuera de la competencia y tendrá que ser intervenido de su hombro izquierdo.