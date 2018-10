Monarcas Morelia elimina a Cruz Azul y se instala en la final de la Copa MX

Termina el encuentro y la Monarquía es el primer finalista de la Copa MX. Muchas gracias por seguir el minuto a minuto de este encuentro y recuerden que toda la información del fútbol mexicano la encontrarán en VAVEL.com. Gracias y que pasen muy buena noche.

92' Cruz Azul no baja los brazos ante la ventaja de un gol a cero.

85' GOOOOOOOOOOOOOOL DE MONARCAS MORELIA!!!!!! Vilchis mete disparo cruzado al poste izquierdo de Corona y despierta el Morelos.

84' Falta a favor del cuadro local.

81' Falta sobre Sansores y el silbante no la señaló.

77' Remate de cabeza que Corona retiene sin prblemas.

75' Centro por banda derecha y Mendoza la pone arriba del arco local.

74' Tarjeta amarilla a Juan Pablo Rodríguez.

Setenta y dos minutos han transcurrido en el Morelos. Monarcas y Cruz Azul siguen cero a cero.

66' ¡Se salvaron los locales! Mendoza enfren te del arco mandó el esférico por arriba.

65' Servicio retrasado por banda derecha y Corona recuesta para quedarse con el esférico. Los locales comienzan a despegar en su ofensiva.

64' Responde Morelia por banda izquierda. Penilla mete un buen centro y el remate no llega al arco de Corona.

61' Cambio de Monarcas. Entra Jorge Zárate y sale Mario Osuna.

60' Tiro de esquina a favor del Cruz Azul.

58' Cruz Azul sigue encima del conjunto local, pero sin ver claridad en el arco del la "Monarquía".

55' Remate que termina afuera del arco local. Monarcas 0-0 Cruz Azul.

51' Cambio del cuadro cementero. Sale Joao Rojas y entra Christian "El Chaco" Jiménez.

48' Joao Rojas se encuentra en suelo tras un encuentro ante Cabrera.

45' Comienzan los últimos cuarenta y cinco minutos en el Morelos y Cruz Azul comienza con una de peligro con servicio del "Cone" Benítez por banda derecha, donde nadie puede empujarla al arco local.

En terminos generales, Cruz Azul ha sido mejor en cuanto en su ofensiva, Corona sigue sin ver acción en su portería de peligro y se nota un cuadro cementero enchufado en el encuentro por un boleto a la final de la Copa Corona MX.

Culminan los primeros 45 minutos en el Morelos. Monarcas y Cruz Azul empatan a ceros en las semfinales de la Copa Corona MX.

44' Peliro en el área cementera. Sansores no puede rematar un servicio por banda izquierda y la gente pide falta desde la tribunas del Morelos.

40' Oportunidad para los locales, pero Sansores le pega horrible a la pelota y se va por el costado izquierdo del arco defendido por José de Jesús Corona.

37' Martin Rodríguez se animó con un disparo de afuera de la media luna y el arquero local la detiene a dos tiempos. Cerca la "Máquina".

Treinta y cinco minutos se han cumplido en tierras michoacanas. Monarcas y Cruz Azul siguen empatando el encuentro, donde el los cementeros demuestran un futbol ofensivo con el objetivo de conseguir el pase a la Gran Final de la Copa MX.

El Estadio Morelos será el escenario del partido entre Morelia y Pumas en vivo. El inmueble cuenta con capacidad para 41,500 espectadores y se espera que tenga una gran entrada por el buen momento de ambos equipos.

Atentos al Monarcas vs Cruz Azul en vivo a: Cristian Penilla.- Uno de los jugadores con mayor peligro en el ataque es Penilla, ya que cuenta con la velocidad y la calidad necesaria para ser un hombre a seguir por la defensa celeste en el partido de esta noche.

Atentos al Monarcas vs Cruz Azul a: Ángel Mena.- Uno de los jugadores que le ha venido a cambiar la cara a la ofensiva cementera y, ya recuperado de su lesión, peleará por el pase a la final de la copa ante la defensa local.

Mientras que el estratega de Monarcas, Roberto Hernández, se dio tiempo de analizar al rival en puerta: "Es un equipo que vive de la intensidad para recuperar la pelota, junto con Cruz Azul, son los equipos que menos tiempo le dan al rival para tener el balón, manejan bien el ímpetu, se duplican dentro de la cancha para defender, es su fortaleza y será un partido donde hay que tener el esférico el mayor tiempo posible y generar nuestro juego de ataque".

Posterior al encuentro, Paco Jémez mostró su molestia ante el resultado obtenido en el puerto: "No tenemos más para estar arriba en la tabla, no somos tan buenos como la gente piensa, al final estamos donde se merece y si estamos donde estamos, es porque no tenemos calidad para estar arriba".

Junto con lo anterior, los celestes volvieron a la realidad ante Veracruz en el Luis Pirata Fuente, y es que recibieron una goliza de tres goles a uno; por lo que ahora buscarán darle la vuelta a la página con el pase a la final del torneo de copa.

Por otro lado, Cruz Azul ha subido su estilo de juego y han encontrado la fórmula en cuanto a la ofensiva del equipo; por lo que una final podría motivar a los cementeros en seguir demostrando ese fútbol en la liga.

El conjunto local llega de empatar a ceros contra las Chivas del Guadalajara en la jornada anterior del fútbol mexicano, por lo que vienen con el hambre de un nuevo triunfo en casa ante la "Máquina".

El cuadro de la monarquía se encuentra en la pelea por el descenso en la Liga Bancomer MX, donde una distracción los podría mandar al Ascenso MX; por lo que una motivación ayudaría en cuanto al nivel de juego del equipo en la búsqueda por la permanencia en la Primera División.

¡Buenas noches amigos de VAVEL México! ¡Bienvenidos a la retransmisión del partido Monarcas Morelia vs Cruz Azul en vivo, correspondiente a las semifinales de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Morelos a partir de las 19:00 horas.