Prepara León su equipo femenil

La Liga Femenil de México es toda una realidad, y es por eso que varios equipos como Pachuca, Pumas, América y Tijuana, entre otros, han comenzado ya a desarrollar sus respectivos proyectos para esto. El León no se podía quedar atrás y por eso este martes dio el anuncio oficial de la creación de su equipo femenil, que se busca sea netamente guanajuatense para generar ese arraigo.

En conferencia de prensa, José Ramón Fernández, Director de Mercadotecnia del Club León; acompañado de Juan Aguilera Cid, Director de TV4; Pedro Torres, de Caja Popular Mexicana, y Ricardo Enríquez, Director de Fuerzas Básicas, presentó el plan de trabajo que se tiene para el conjunto de féminas que estará representando a la Fiera.

Resaltando que este proyecto nace afín de causar una identidad de las jugadoras, el personal esmeralda ya prepara lo que serán las visorías a aproximadamente 1500 personas que se unieron en la convocatoria, incluso de los Estados Unidos. En próximos días se darán detalles sobre el desarrollo de esto, en ese objetivo de dar el salto de calidad.

Fernández manifestó que prefirieron primero emprender la búsqueda de ‘guerreras’ antes de contratar a un técnico de renombre, para contemplar ese plantel de 23 mujeres, en categoría Sub 23, 2 de Sub 17 y 2 más de edad libre, que es que lo se pide. No obstante, el registro fue de una jugadora por minuto, lo que crea un compromiso mayor del club para con ellas.

Por otro lado, se informó que la televisora estatal, TV4, se encargará de darle un seguimiento a este sector femenil mediante un Reality, además se espera que se llegue a un acuerdo para la transmisión de los partidos, que se planea sean celebrados en el Estadio León y algunos en Casa Club; todo esto, influido claro por el calendario del primer equipo.

Finalmente Ricardo ‘Chavicos’ Enríquez manifestó la importancia y felicidad que les da a ellos, como creadores de talentos, la gestión de proyectos como éste, que buscará valorizar mucho más a la mujer y sobre todo, crear ese semillero para la Selección Nacional Femenil, que en anteriores ediciones de Mundiales y eventos internacionales, creaba sus propias visorías.