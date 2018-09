Cruz Azul, soy Paquito... no haré travesuras

Lo de Paco Jémez es el síntoma del técnico extranjero que desconoce la Liga MX, los jugadores de su plantilla y la presión que existe en su club por tener excelentes resultados.

Es evidente que no sabía dónde se metía, que menospreció llegar a México y que lo hizo de una forma altanera en muchas ocasiones, pero que en esta semana revienta ante los cuestionamientos de la prensa.

Ahora, la directiva del Cruz Azul le confirma al menos seis meses más para estar al frente de la Máquina Cementera, seguramente le darán jugadores nuevos y algunos, espero que muchos, quedarán transferibles al final de este torneo. Bien merecido se lo tienen.

Jémez sale un día a la palestra a decir que el equipo merece estar donde está (fuera de Copa MX y Liguilla y asomándose al descenso) porque no tienen calidad y al otro “no permite” que se cuestione la entrega de su equipo en el terreno del juego.

A Jémez le preguntan por 19 años de un Cruz Azul sin campeonatos pero le incomoda sobre manera que se lo recuerden a cada rato, cada vez que pierden, cada vez que quedan fuera. No le gusta, lo rechaza. Para él los 19 años no significan nada porque ni siquiera lleva un torneo completo al frente de los cruzazulinos. Lo malo de eso es que no será la única víctima. Y va para todos.

Cualquier técnico que tome la silla caliente de La Noria será cuestionado una y mil veces por no ser campeón. Se le cuestionó a Tomás Boy, Sergio Bueno, y échele cuentas para atrás. O sea, no es una pregunta exclusiva para Paco Jémez, es una pregunta institucional para quien dirija a ese equipo. Si te enganchas, pierdes como lo demostró el español esta media semana.

Por un momento se dijo que jugaba bien el cuadro celeste, pero solo lleva dos victorias en 12 jornadas del actual torneo. Hay jugadores que salen y dan la cara, no se esconden como Jesús Corona y Chaco Giménez, pero hay otros que no se les escucha en los momentos álgidos, como el famoso Martín Cauteruccio o Gabriel Peñalba.

No les deseo el mal, pero ojalá desciendan y en este mismo torneo, para que por fin vean que se les acabó afición, que no tienen pantalones para salir de un problema como estos y que si han vivido de algo es de su historia en el pasado, hace más de 30 años.

Botepronto

Es nota que América está en séptimo lugar general y en zona de Liguilla. Que bajo listón le ponen a un equipo que sea como sea, debe estar en los primeros tres de la tabla general.

Préndela así, de volea.