Ricardo Antonio La Volpe: "El futbol nunca me quita el sueño"

Partido para el olvido; América rescató un punto de su visita a la cancha del Estadio Caliente, luego de un desangelado 0-0 ante los Xolos en el arranque de la fecha 13 del Clausura 2017.

El timonel americanista, Ricardo Antonio La Volpe, una vez más destacó el trabajo y la entrega de sus jugadores, luego del momento crítico que se vive en Coapa con una gran cantidad de elementos lesionados y la muy conocida sanción que vive el paraguayo Pablo Aguilar.

“Hay dos-tres cosas que nos vienen sucediendo y bueno uno reza, hay que rezar y decirle a los ángeles que nos ayuden. Mis jugadores que han entrado a cumplir creo que han hecho muy bien las cosas, en los últimos resultados el equipo no se resintió, quizá con menos futbol que de entrega. Hemos tenido bastante problemas para tener más competitivo el equipo”.

“Tengo jugadores como (Oribe) Peralta, el mismo (José Daniel) Guerrero, la llegada de (Agustín) Marchesín, se habló y se dijo bueno señores hay que matarnos y sacar esto adelante. Muchos ya nos daban afuera y hoy se vuelve a sacar un resultado. Es merecimiento de ellos”.

Por otro lado, mucho se ha rumorado que uno de sus discípulos, Miguel Herrera, actual timonel de Tijuana, estaría regresando en el verano al cuadro de Coapa, relevando así a La Volpe. Sobre esto, el estratega argentino refirió con total contundencia lo siguiente: “Me adapté a ellos (América) en el primer campeonato se hizo un muy buen trabajo, terminas invicto, terminas perdiendo el campeonato por penales. Los directivos son los que mandan, como me fueron a buscar, pueden buscar a Miguel”.

“El futbol nunca me quita el sueño, mientras esté acá mi trabajo es lo mío. Mis inicios no fueron fáciles, ahí todavía me preocupaba, ahora ya cada uno puede decir lo que quiera, yo tengo que trabajar, tengo que poner al América lo más alto posible”.