Resultado y goles del partido Chivas vs Puebla Liga MX 2017 (3-2)

Gracias por seguir esta transmisión, buenas noches.

¡Termina el partido! Remontó Chivas 3-2

94' Cristian Campestrini solt´o la pelota en el afán de despejar, pero no vio a Carlos Fierro que aprovechó y marcó el 3-2

93' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Chivas!

90' Se agregan cuatro minutos

85' Partido entretenido, de ida y vuelta por ambos equipos

80' Malas noticias para Puebla, Alexis Canelo se va lesionado

77' Canelo intenta disparar, pero termina chocando con Sánchez y evita el 3-2

75' Centurion hace un desvío y marca el autogol

74' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Chivas!

73' Falta y segunda amarilla para Adrián Cortes que también se va expulsado. Ambos equipos se quedan con diez

70' Las Chivas ya tienen el dominio del juego, la presión que ejerce el cuadro de Almeyda es brutal, pero Puebla sale bien librado

67' Falta y amonestacion para Adrián Cortes

65' Segunda amonestación para Jose Juan Vazquez mete la mano, Chivas se queda con diez

63' Campestrini! Ataja el disparo pero se marca saque de meta

62' Tiro libre para Chivas

60' Chivas va con toda la velocidad, Orbelin ha tomado la banda como pedro por su casa

57' Puebla ha perdido la brujula, revienta todas las pelotas

55' Alan Pulido recibe un gran balón de Carlos Fierro y define de forma sutil para darle vida al Guadalajara

54' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Chivas!

52' ¡Cabezazo! Angel Zaldivar remató sólo y no pudo definir

49' Los delanteros de Chivas buscan la pelota en medio campo, esto favorece al Puebla

45' Arranca el segundo tiempo

45' Termina el primer tiempo, lo gana Puebla 2-0

39' Chivas cambia su formación para buscar el gol que les regrese al juego

34' Edgar Dueñas encuentra una gran pelota a balon parado que remata sin problema para hacer el segundo

33' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool del Puebla!

32' Otra vez Alanis le saca el balón a Canelo de cara a la portería

29' Las chivas aun no encuentran la forma de atacar el marco poblano

26' Centro de Orrantia que se desvía con un defensa, Cota se confia y llega Gonzalez a rematar para marcar el primero

25' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool del Puebla!

23' Disparo del Gallito Vázquez que se va ligeramente desvíado

21' El rebaño intenta aprovechar los espacios que deja la franja, sin embargo, no los aprovecha por el orden que tienen

17' Puebla mantiene la presión alta sobre el chiverío, pero hay muchos espacios libres

13' Zapatazo! Gran disparo de Pulido que desvia Campestrini

12' Chivas busca tener la pelota a como de lugar

10' Canelo sigue aprovechando los espacios que deja el chiverío

7' Falta a favor de Chivas, el pato Araujo tumbó a Alan Pulido

5' Falta y amarilla para Jose Juan Vázquez por cortar el avance de Canelo

4' Cota se confia de la presión del Puebla y Patricio Araujo intentó aprovechar el marco vacío pero el balón se va desvíado

3' Canelo ganaba la pelota y el cierre de Alanis es muy bueno para mandar a tiro de esquina

2' Chivas comienza a buscar espacios, pero la zaga del Puebla le hará dificil la situación del gol

1' Arranca el partido en el Estadio de las Chivas

Estamos a minutos de que inicie el juego, ambos equipos están realizando calentamiento

11 Inicial de Puebla: Campestrini, Herrera, Centurión, Dueñas, Rojas, Cortés, Miguez, Araujo, Orrantía, Gonzalez, Canelo

11 Inicial de Chivas: Cota, Salcido, Sánchez, Alanis, Hernández, Vazquez, Pérez, Pulido, López, Zaldivar

En un instante le daremos las alineaciones del juego

Esta noche con el regreso de Chivas a la televisión, se espera que sea un juego de muchas emociones

Por su parte, el rebaño tiene grises recuerdos cuando de franjas se tratan, la derrota de la Copa MX aún cala en el chiverio.

Las últimas visitas del Puebla a tierra chiva no han sido del todo agraciadas, pues los últimos tres duelos en el Estadio del rebaño, han sido tres dolorosas derrotas para la franja.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Chivas vs Puebla en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Chivas. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

En el Apertura 2016, Rojiblancos y Enfranjados se enfrentaron en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los dirigidos por Matías Almeyda consiguieron los tres puntos gracias a los tantos de Ángel Zaldívar y Marco Bueno.

"Me siento agradecido con Dios, siempre dicen que los jugadores importantes aparecen en momentos importantes, quizás nos costaron los primeros minutos, pero nunca bajamos los brazos; en un contragolpe nos hicieron un gol, pero tuvimos mucha dinámica y entrega y desde ahí supimos sacar el resultado", declaró Alan Pulido después de derrotar a Rayados en la semifinal de Copa.

Con capacidad para casi 50 mil personas, el Estadio Chivas será el escenario del encuentro.

Francisco Acuña: El mediocampista es el jugador a seguir por parte de la visita. Aunque únicamente ha marcado un gol en la campaña, la alianza que forma con Esparza y Canelo al frente genera oportunidades de gran peligro.

Atentos a: Ángel Zaldívar. El joven delantero del 'Rebaño' anotó en el partido de media semana desde los once pasos. No sólo es el hombre de confianza para los tiros penales, ya que con cuatro goles en once encuentros comienza a afianzarse como goleador tapatío.

"Necesito jugadores con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y es lo que tenemos: un grupo que trabaja muy bien, de guerreros que no se cansan nunca y dejan todo en el terreno de juego. Este equipo va a seguir creciendo cada día, creo muchísimo en el plantel y en que vamos a sacar adelante esta situación en la que estamos", afirmó José Cardozo después del juego de la jornada anterior previo a este Chivas vs Puebla en vivo de hoy.

"Todos cambiaríamos lo que tenemos por ser campeón de Liga, pero en la Liga quedan muchos partidos, hoy disfrutamos esto y mañana puesta la mente en la Liga, es partido tras partido", apuntó Matías Almeyda a media semana.

Guadalajara tratará de romper la racha de seis juegos que tiene sin poder derrotar a Puebla en casa propia.

Aunque el conjunto de la Angelópolis rescató, sin anotaciones, un importante punto al visitar a Pachuca, sólo tiene diez puntos que lo ubican en la posición 16 de la tabla general; las unidades son producto de dos triunfos, cuatro igualadas y cinco derrotas..

Por su parte, Chivas también empató sin goles con Monarcas. Sin embargo, en la Copa vencieron 2-1 a Monterrey para conseguir el boleto a la final.

Con los ánimos elevados por ese último resultado, el plantel de Almeyda jugará con la intención de volver al primer puesto de la clasificación, ya que se encuentran a un sólo punto de Toluca.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas vs Puebla en vivo, correspondiente a la 13ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Chivas a partir de las 21:00 horas.