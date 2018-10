Diego Ramírez: "El punto nos sabe a muy poco"

Habiendo empatado sin goles en casa, el auxiliar técnico de los Xolos de Tijuana, Diego Ramírez, se mostró inconforme con la igualada ante el América en la cual ambos equipos tuvieron que repartir puntos en el partido inaugural de la Jornada 13 del Clausura 2017.



Siendo el hombre encargado en el banquillo tras la suspensión de cinco partidos de Miguel Herrera, Diego comentó estar inconforme con la igualada en casa que significó el cuarto partido consecutivo del Xolaje sin poder conseguir el triunfo.

“Hoy teníamos la idea de sacar tres puntos y no lo conseguimos. Esto nos sabe muy poco al querer los tres puntos para colocarnos en la parte alta de la tabla manteniéndonos en zona de clasificación. Aun cuando sumamos un punto, que no es malo, no es lo que esperábamos y sinceramente nos sabe a muy poco".

Tras haber hecho una fortaleza del Estadio Caliente el torneo, anterior la fortaleza fronteriza parece ir perdiendo su mística al empatar sus últimos tres partidos.

“No estamos contentos. El equipo desde el torneo pasado se acostumbró a ser fuerte de local y somos conscientes de que los puntos que dejamos de sumar de local podríamos no recuperarlos”.

Ramírez agregó que no esperaba enfrentar a un América tan defensivo al señalar el prestigio del conjunto de Coapa va en contraste al juego que propusieron y considerando que el empate compartido les resultará más valioso al jugar de manera tan precavida.

"Me sorprende porque creo que no es la esencia de este equipo. Tampoco me voy a meter en lo que hace el entrenador, pero uno espera otra cosa; supongo que, ante las bajas que han tenido últimamente, es la postura que ellos creen con la que pueden sumar más puntos.

“El América, siendo un equipo grande, tiro a Oribe Peralta, un delantero de selección nacional, a jugar de contención: te dice que postura tenían ellos. Al final esa fue su idea, se van con el punto y supongo que se van contentos”.